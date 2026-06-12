■これまでのあらすじ

出産後、妻はしばらく実家に里帰りしていた。妻を心配する両親は夫を呼びつけ、夫から義父に注意してもらうことに。しかし妻が家に戻れば、すぐにまた義父のアポなし訪問が始まって…。ついに妻は「帰ってよ！」と義父に怒りをぶつけてしまう。



ついに我慢の限界が来て義父を追い返してしまった私。夫にもはっきり言おうと、夜夫婦で話し合いをしました。今日あったこと、これまでの我慢を改めて夫に伝えたのですがー…夫はへらりと笑って「古い考えが抜けないだけ」「何を言っても無駄」と言ってきて…。この人は、頼りになんてならないんだ。もう、義父のことに対して、夫に期待する気持ちはなくなってしまいました。それでも、はっきり義父を拒絶したあの日から突然の訪問はなくなり、平和な日々が続いていたのですが…今度は義母が「話がある」と言ってきたのです。お義母さん、一体何が…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)