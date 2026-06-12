お笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（37）が10日放送のHBC北海道放送「ジンギス談」（水曜後11・56）に出演。あの先輩芸人を“完全論破”した過去を明かす場面があった。

お笑いタレント・中山功太の話題になると、吉田は「ちょっと前にケンカしたことがありまして」とあるエピソードを語り始める。「先日行われた『R-1』の予選に功太さんが出られていたんですけど、2回戦で落ちちゃったんです。それで皆で集まって慰める会が開かれて、とろサーモンの久保田さんに呼ばれて行ったんです。私が合流したときには、功太さんがベロベロになっていた」と説明した。

「結構面倒くさかったんですけど、この日ばかりは全て受けとめてあげないとなと思って。うんうんと聞いていたら、功太さんが急に“なんかええな、最近ちょこちょこ見るようになったけど。あのポジション楽そうやなって”。そのときにプチンときちゃって」

「私は“功太さんは育ちが良いんですね。育ちが良いから、今まで誰にも否定されてこなくて、こういう暴力的な言葉も人に浴びせられるんですね。でも、こんな傍若無人な人間が愛されるのはお笑いの世界だけですよ。外の世界に出たら愛されないですよ”って言って帰っちゃいました」とまくし立てたといい「後日、久保田さんに聞いたら“（中山が）グラスを持ったままひざから崩れ落ちていた”って」といい、共演者を驚かせていた。