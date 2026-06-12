市街地に現れるクマへの対応には、道路の封鎖や近隣住民への呼びかけなど、多くの課題が伴います。



秋田放送は、これまで県内で実施された「緊急銃猟」に関する内部資料を取り寄せ、何が課題となっているのかを検証しました。



全国で相次ぐクマの市街地での出没を受けて去年、制度化された緊急銃猟。



県内ではこれまで7件実施されました。



秋田放送は、この7件すべてについて情報公開請求を行い、現場で何が起きていたのか、そして課題は何だったのかを検証しました。





去年11月、県内3例目の緊急銃猟となった秋田市の事例では、朝の通勤・通学の時間帯に出没したクマが1か所にとどまらず、住宅密集地を約2キロにわたって移動し続けました。担当職員「付近住民が立て続けに襲われる 危険性があった」「交通規制を考えたが、通勤ラッシュ時では混乱を招き交通事故につながることが懸念された」「クマの追跡に公用車を使用していたが、交通量の多い主要道路では思うように進まなかった」その後、川を泳いで対岸に渡ったクマ。立体駐車場の下にある空間に入り込んだところで、麻酔銃を使って捕獲されました。発砲が難しい市街地では、麻酔銃が使われることが多くあります。今月2日、福島県福島市で4人を襲い工場に居座ったクマは、麻酔銃が命中したものの効果がみられず、その後姿を消しました。去年12月、麻酔銃を使ったもののうまくいかなかった事例が秋田市でも起きていました。秋田市外旭川にある公設地方卸売市場の建物に入り込んだクマ。職員「麻酔銃のガス圧が足らずに当たらなかった」「2発目をうかがっていたものの室内の障害物が多く狙いが定まらない状態が続く」「時折クマが屋根裏を歩いているような物音を確認」危険と判断した秋田市は、緊急銃猟を中止。代替案として箱わなを設置してクマを捕獲しました。麻酔銃の発射から事態の解決までには約6時間を要しました。クマと関わってから10年を超えるキャリアを持つ、鹿角市役所の青山真さん。この間、何度も市街地に現れたクマへの対応にあたってきましたが、様々な条件が重なる市街地での対応の難しさは多岐に及ぶと話します。鹿角市農地林務課 青山真さん「市街地だと建物、壁、物が多すぎて、一瞬でも見失うとクマがどこに行ったかわからなくなってしまうということ」「（クマが）ひとたび動くと、どこに行って何をするかが全くわからない。見通しが立たない。で、それであるにも関わらず、たくさんの人が普通に活動、行動していて、壁を隔てた1メートル先にクマがいるかもしれないっていう状況が突然降ってかかってくるんですね。呼びかけて、建物とか車の中に避難したり、距離をおいていただいたりしないといけないんですけども、 人と物が多すぎて、全員にパッと伝えて、望ましい行動を取ってもらうっていうのがすごく難しい」県は、これまで、市町村や警察と連携して、市街地での出没や居座りを想定した訓練を重ねるなどして、被害の拡大を防ごうとしてきました。また、人の生活圏の近くにいるクマの定着を抑えようと、昨年度からは捕獲を積極的に進める「管理強化ゾーン」を新たに設けるなど、捕獲を強化しています。県自然保護課 近藤麻実さん（25年春の現場で）「あそこ（市街地）を行動圏の一部にしちゃっているのは申し訳ないけど（安全面から）許せないので社会が許容できないので申し訳ないけどここから向こうに出ていたものは獲るっていう考え方で」県自然保護課 近藤麻実さん「住宅地の中でやっぱりいくら法改正になったとしても家が混んでいるところでの発砲は難しいのは変わらないので」「街の背後の山（にいるクマ）の 密度を下げていくっていうそういう努力が必要だなと思っています」♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢県によりますと、県内では今年4月から今月9日までに65頭のクマが捕獲されました。それでも、去年を大きく上回るペースで連日目撃情報が寄せられています。市街地での出没も相次いでいて、引き続き注意が必要です。※6月12日午後6時15分のABS ners every.でお伝えします