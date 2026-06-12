今年も後を絶たないクマの出没や人への被害をどう防ぐのか。



官民問わず様々な対策が求められています。



こうした中、クマの出没を、人工知能を使ったAIカメラで検知し、被害を防ごうというシステムの実証試験が藤里町で始まりました。



実証試験が始まったのは、藤里町にあるワイン用のブドウ畑です。



県立大学と、ワインを生産する化粧品メーカーなどが協力して、畑にクマを識別するAIカメラを設置し、監視します。





カメラがクマを検知すると、連携したスマートフォンにすぐに通知されるというシステムです。こちらは、去年、県立大学が藤里町の別の場所で試験を行った際のAIカメラの映像です。クマをしっかりと識別し、スマートフォンへの通知も正常に行われたということです。今回、カメラを設置したブドウ畑では、近年クマの出没が相次いでいて、食害はもちろん、クマの存在自体が脅威になっているといいます。アルビオン白神研究所 小平努所長「ブドウを守るということじゃなくてですね、従業員をやっぱり守らなきゃいけないとなってきておりますので、なので、これからクマの対策というのは我々の本来の本業ではないですけど、重要な仕事としてやらなきゃいけないことだと思っております」通知は、アプリをダウンロードすることで誰でも受け取ることができます。いち早くクマの出没を知らせることでクマとの接触を避け、人への被害防止を図ります。県立大学システム科学技術学部 森田純恵教授「遠隔でもこの映像見られますし、住民のみなさんにはクマを検知した場合にはスマホへ通知するというシステムになっているので、それを実装して本当に害がないかということを運用できるかということを見ることが目的です。同時に地域のデジタル化、スマホでクマを検知するとかクマダスとかもありますけど、そういう意味で社会実装を検証していっています」実証試験は秋まで行われ、通信状況などを検証します。県立大学は、将来的に防犯カメラなどにもこのシステムを活用したい考えで、最新のデジタル技術でクマの脅威から人を守る安心安全な社会を目指し、研究を重ねていきます。※6月12日午後6時15分のABS ners every.でお伝えします