秋田市議会は12日、一般質問が始まりました。



新たなスタジアムの整備に向けて沼谷市長は、企業版ふるさと納税の活用を検討するものの、まずはブラウブリッツ秋田が民間資金の確保に向けて「決意を持って取り組んでほしい」と述べました。



秋田市八橋での建設を目指す新たなスタジアムをめぐっては、整備費の上限を142億円にすること、ブラウブリッツ秋田それに県と秋田市の地元負担分の割合を2対1対1とするほか、施設の「設計」にかかる費用＝約5億円にも民間資金を充てる方針が先月下旬に示されています。





スタジアム整備の議論が一歩前に進んでから初めてとなる市議会で、資金確保のため企業版ふるさと納税の活用について問われた沼谷市長は。沼谷市長「今後、本市としてもスタジアム整備にかかる企業版ふるさと納税のための必要な手続きを進めてまいりますが、設計等に着手する前に募集を開始できた場合には、その寄付金を5億円に含めるものと考えております」「なお、スタジアム整備にかかる民間資金は約40億円から50億円と見込まれており、全体の負担額を鑑みると企業版ふるさと納税の開始時期に関わらず5億円を集める決意を持って取り組んでいただきたいと考えております」企業版ふるさと納税を活用するためには新たな条例の制定が必要で、沼谷市長は「最も早い場合で条例案を出せるのは9月議会」との認識を示しました。一方、外旭川地区のまちづくり事業については、「公設卸売市場の移転・整備には一定の合理性がある」としたうえで、事業パートナーのイオンタウン側の提案に対して「エリア全体から生み出される相乗効果をさらに精査していく」と述べました。※6月12日午後6時15分のABS ners every.でお伝えします