アイドルグループ「＠onefive」、メンバー間でブチギレの大事件を告白！衝撃エピソードを配信

テレ朝動画・logirlで今年5月にスタートした番組『15VIBES〜ガチで武道館にいくまでの話〜』。

6月12日（金）18時、衝撃の第7話が配信される。

番組に登場する「@onefive」は、令和元年に結成された、Amuse×avex所属の“新種アイドルグループ”。

KANO・SOYO・GUMI・MOMOの4人組で、2022〜2023年には4人揃ってドラマ・映画『推しが武道館いってくれたら死ぬ』に出演し、どちらの主題歌も担当。

2024年4月にはメジャー1stAL「Classy Crush」をリリース。海外でも積極的に活動し、2024年末から2025年初めにかけて中華圏で複数回、日本のアーティスト代表として出演。

2027年春に自身初の日本武道館単独公演を行うことを目指し、精力的に活動を行っている。

前シーズン『15VIBES』では、ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1と共にバラエティ企画に挑戦していたが、今回はタイトルを『15VIBES〜ガチで武道館にいくまでの話〜』と改め、彼女たちが目標に掲げる“武道館への道”を追いかけるドキュメントバラエティへとパワーアップ。

すでに配信済みの第1話〜第6話では、@onefiveが武道館を目指すための課題をすがちゃん最高No.1と考えたり、個人インタビューでメンバーたちの過去やMOMO、GUMIの人となりを掘り下げてきたが、今回配信される第7話では、普段あまり真剣な話ができないというSOYOとKANOが2人きりで本音を話す「サシトーク」を展開。

その中で、「SOYO×KANOブチギレ事件」という、@onefive史上最大の事件が明かされる。

事件のきっかけとなったのは、とある日のインスタライブ。

メンバーのKANOが体調不良で直前のライブを休んだことについて、インスタライブで謝罪。しかし、言い方のテンションが低く、“ファンの方に対してネガティブな伝え方だった”ということにSOYOが大激怒。その衝撃の怒り方が番組内で明かされる。

その後2人は数日会話もせず、仕事も別々で行うなど、気まずい関係に。マネージャーを通してお互いの思いを伝え聞き、一応は収束したというが、明確な仲直りはまだだという。

今回、サシでの本音トーク企画ということで、事件後初めて、この話題について話すことに。さらに、さくら学院時代の葛藤など、幼いころから一緒にいる2人ならではの悩みや絆が語られる。

2人のトークを離れて見守るMOMOとGUMIも「それ話していいの？」と驚きの声をあげる、@onefive内でタブーとされてきた禁断の大事件。

果たして2人は、わだかまりを解消できるのか？