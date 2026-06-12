気候変動が農業に影を落とす時代、コメの安定生産を守る画期的な発見が報告されました。農研機構と国際農林水産業研究センター（国際農研）が主導し、岡山県の吉備国際大学も参加する国際共同研究チームは2026年4月、イネの開花時刻を制御する新規遺伝子「Early Morning Flowering 3（EMF3）」を発見したと科学誌『Plant Biotechnology Journal』に発表しました。

【図解】イネの開花時刻を制御する遺伝子を発見 高温下でも高温不稔を軽減し安定生産に貢献

わずか1塩基の違いが、イネの開花を約2時間早め、高温不稔を大幅に軽減することが実証されました。

「地球沸騰化」がコメ生産に突きつける課題

2023年、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は「地球沸騰化時代」という言葉で気候変動への深刻な懸念を表明しました。この言葉が象徴するように、近年の異常高温は世界各地の作物生産に実害をもたらしつつあります。

イネは世界の約半分の人口にとっての主食ですが、高温への感受性が最も高まる時期が存在します。それが「開花期」です。通常、イネは午前10時から12時の間に開花しますが、この時間帯に35℃以上の高温にさらされると、葯（やく）が裂開せず、花粉が放出されなくなります。

受粉が失敗すれば、コメは実らず「空籾（からもみ）」となる――これが「高温不稔」と呼ばれる現象です。

現時点では高温不稔による収量低下は深刻な問題に至っていませんが、温暖化がさらに進行すれば状況は一変します。開花時の高温不稔を軽減できるイネの開発は、今や世界的な急務となっています。

19年の観察が実を結んだ――EMF3遺伝子の特定

「早朝に開花するイネが作れれば、高温不稔を軽減できる」という理論は、Satake and Yoshida（1978）によってすでに提唱されていました。開花が終了した1時間後に高温に遭遇しても不稔はほとんど発生しないことから、開花時刻を早めることが有効な対策であることは理論上知られていたのです。

農研機構 中日本農業研究センターの石丸努上級研究員は、早朝開花イネの研究を始めてから19年間、毎年真夏の炎天下で開花を観察し続けてきました。「イネもせめて早朝に咲くことができれば、涼しくて快適だろうな」――そんな思いを胸に積み重ねた研究が、今回の発見につながったといいます。

研究グループはこれまでの研究から、イネの第3染色体上に早朝開花性に関与する遺伝子が存在する可能性を示唆する結果を得ていました。しかし、どの遺伝子がどのような仕組みで開花時刻を早めるのか、詳しいメカニズムは明らかになっていませんでした。そこで今回の研究では、開花時刻を決定する遺伝子の特定と、早朝開花を引き起こす塩基配列の変異の同定を目指しました。

研究グループが独自に育成した早朝開花イネと通常のイネの塩基配列を比較した結果、第3染色体上の遺伝子（Os03g0145400）が開花時刻に影響を及ぼしていることが判明しました。この遺伝子が「Early Morning Flowering 3（EMF3）」と命名されました。

1塩基の違いが生む「2時間の差」

EMF3遺伝子は2172の塩基配列から構成されます。そのうちたった1か所、181番目の塩基がシトシン（C）からチミン（T）に置換されると、EMF3タンパク質の61番目のアミノ酸がロイシン（L）からフェニルアラニン（F）に変化します。この微細な差異が、開花時刻のピークを約2時間早めます。

さらに、人為的にEMF3タンパク質の機能を欠損させたイネでは、開花が早朝から夕方まで幅広い時間帯に分散することも明らかになりました。通常のイネが午前10時から12時に集中して開花するのとは対照的で、EMF3遺伝子がイネの開花時刻の制御に大きく関与していることを示す結果です。

加えて、突然変異系統でのスクリーニングにより通常のイネより開花時刻が約1時間40分早い「早朝開花イネ2」を選抜しました。この系統では、EMF3遺伝子の563番目のアミノ酸がトレオニン（T）からイソロイシン（I）に変化していることを明らかにしました。

高温下でも実証された稔実率の維持

早朝開花性が実際に高温不稔を軽減するかどうかを検証するため、研究グループは人工気象室を用いた実証試験を行いました。午前6時の気温を28℃に設定し、正午には38℃に達するよう徐々に温度を上昇させた「高温区」で、通常のイネと2種類の早朝開花イネを栽培して比較したのです。

結果は明確でした。通常のイネは気温が35℃を超えた後にほとんどの籾が開花したため、高温区では野外の対照区と比べて稔実率が著しく低下しました。一方、早朝開花イネ1と2はいずれも気温が35℃に達する前に開花を終えることができたため、高温区においても稔実率の低下はみられませんでした。開花時が著しい高温となるときでも、早朝開花イネは高い稔実率を確保できることが実証されました。

日本のイネから世界へ――多様なイネに対する効果を確認

EMF3遺伝子の変異がもたらす早朝開花性は、日本の品種にとどまらず、世界の様々なイネにも有効であることが示されました。

東南アジア（ラオス）で栽培されている「TDK1」、南アジアの「Pusa Basmati」、西アフリカの「Sahel329」という3品種に対し、早朝開花イネ1で見られた61番目のアミノ酸変化を持つEMF3遺伝子をDNAマーカーを用いた交配により導入したところ、すべての品種で元の品種よりも開花時刻が早まることが確認されました。フィリピンの国際稲研究所（IRRI）での実験結果であり、EMF3遺伝子の変異は世界の多様なイネにおいても開花時刻を早めることが確認されました。

世界のイネ品種の遺伝子情報データベース「TASUKE+」で検索する限り、早朝開花をもたらすEMF3遺伝子の変異は、現在の世界のどのイネ品種からも確認されていません。早朝開花イネが持つEMF3遺伝子の変異は、非常にユニークな存在であるといえます。

葯が開花時刻を制御する？――新たな謎

今回の研究はもう一つ、興味深い知見をもたらしました。イネの開花メカニズムに関する発見です。

イネの開花は、鱗被（りんぴ）と呼ばれる花弁に相当する器官に水分が流入して膨張し、物理的に花が開くことで起きます。このため、開花時刻は鱗被の働きで制御されると考えられてきました。しかしEMF3遺伝子の発現部位を調査したところ、EMF3は鱗被ではなく「葯」で発現していることが判明しました。

イネにおいて葯が開花時刻の制御に関わる可能性が示されたのは、これが世界初のことです。葯で発現するEMF3遺伝子が、どのような仕組みで鱗被の膨張というプロセスを促すのかは、まだ明らかになっていません。研究グループは「開花時刻の制御に関わるまだ知られていない重要な生物学的プロセスが存在することを示唆している」としており、今後の研究が待たれます。

「早起きは三文の徳」を体現するイネへ

この研究によって、わずか1塩基の変化がイネの早朝開花性をもたらすことが明らかになったことで、精度の高いDNAマーカーの開発が可能となり、国内外での早朝開花イネの品種育成が迅速に進むと期待されます。

交配育種においてDNAマーカーを活用すれば、幼苗の段階で葉のDNAを分析するだけでEMF3遺伝子の変異の有無を確認でき、従来の育成法と比べて品種開発の期間を大幅に短縮することが可能です。

この研究成果については、「開花時刻が調節された植物、及びその製造方法」として特許出願（公開番号：WO/2026/058885）も行われています。

（石丸上級研究員）

「『早起きは三文の徳』という諺がありますが、進行著しい温暖化の中で早朝開花イネはまさに、その諺を体現したイネだと私はうれしく思います」

EMF3遺伝子という小さな発見が、地球規模の食料安全保障という大きな課題に応える一手となる日は、そう遠くないかもしれません。