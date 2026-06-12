１２日の日経平均株価は前日比１８０２円高の６万６０２０円と大幅続伸。一時６万７０００円台まで値を上げる場面があった。今週は前半に大きく値を下げ、後半に値を戻した。先週末５日に発表された米５月雇用統計が堅調な結果となり、米インフレ懸念が浮上。これを受け、日米ともに波乱展開となった。ただ、注目された１０日の米５月消費者物価指数（ＣＰＩ）は、食品・エネルギーを除くコア指数が市場予想を下回ったこともあり、株価の大幅な下落をもたらすには至らなかった。



インフレ懸念が浮上するなか、来週は「中銀ウィーク」を迎える。１５～１６日に日銀金融政策決定会合、１６～１７日には米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が開催される。日銀会合に関しては、０．２５％の追加利上げはほぼ確実の情勢であり、植田日銀総裁が病気で欠席となるなか、手掛かり難となる展開もあり得る。ＦＯＭＣでは政策金利は据え置き見通し。ウォーシュ米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長にとって初登場の場となるが、今後の政策金利の方向性をどう示すかが注目される。



日米中銀の金融政策に不透明感が残るなか、当面の焦点はイラン情勢とＡＩ・半導体関連株の行方となりそうだ。トランプ米大統領は１１日にイランとの戦闘終結に向けた和平合意に関して「早ければ今週末にも署名できる」と発言した。依然として状況は不透明だが、イランとの和平が実現すれば、バリュー株も含めて全体相場の一段の押し上げが期待できるかもしれない。



ＡＩ・半導体関連株の動向を探るうえでは、１２日にもナスダック市場に新規上場（ＩＰＯ）する予定のスペースＸ＜SPCX＞の株価動向にも左右されそうだ。ＡＩ・半導体関連株は高値警戒感も強く、なおボラタイルな展開もあり得るが、外資系証券では電子部品・半導体業界に関する今週のリポートで「最大級のサイクル到来か」として、現在を「サイクル序盤戦」と指摘した。今後、ＡＩの進化は「ＬＬＭ（大規模言語モデル）」「ＡＩエージェント」「ＡＧＩ（汎用人工知能）」「ＡＳＩ（超人工知能）」と進むことも予想される。それだけに、ＡＩ関連相場の先は長いともみられる。キオクシアホールディングス<285A.T>の時価総額がトヨタ自動車<7203.T>を抜きトップに躍り出たが、これもＡＩ相場のなかの１つの出来事に過ぎないとみられている。



上記以外のスケジュールでは、海外では１５日に米６月ニューヨーク連銀製造業景気指数、１６日に米５月住宅着工件数、１７日に米５月小売売上高、１８日に米６月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が発表される。１９日は米国が奴隷解放記念日（ジューンティーンス）の祝日で休場となる。１５～１７日にＧ７首脳会談（サミット）が開催される。１８日にアクセンチュア＜ACN＞、クローガー＜KR＞が決算発表を予定している。



国内では１７日に４月機械受注、５月訪日外客数、１８日に５月首都圏新築マンション発売、１９日に５月消費者物価指数（ＣＰＩ）、４月開催分の日銀金融政策決定会合の議事要旨が発表される。１５日にパーク２４<4666.T>、ギフトホールディングス<9279.T>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>、１９日にコーセル<6905.T>、サツドラホールディングス<3544.T>が決算発表を行う。１６日にＧＯ<581A.T>が東証グロース市場に新規上場する。来週の日経平均株価の予想レンジは、６万４０００～６万８５００円前後。（岡里英幸）



出所：MINKABU PRESS