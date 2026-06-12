電動デスク関連機器メーカーのPREDUCTS株式会社は、Elgatoと共同でコンセプトイベント「WORK FLOW」を6月14日（日）まで開催している。会場は東京都世田谷区のPREDUCTS FACTORY。入場無料。

PREDUCTSは、電動昇降デスクを中心としたオフィス向けデスクブランド。用途に応じてデスクシェルフやPCマウント、引き出し式トレイ、ケーブルホルダー、PCマウントなどを後付けで追加できるオプションを展開している。

今回のイベントはPC周辺機器メーカーのElgatoと共同で、昇降デスクを用いた作業環境をコンセプトごとに展示する道具展 「WORK FLOW」として開催した。会場となるPREDUCTS FACTORYはPREDUCTSのものづくり拠点であり、普段は予約制のショールームとして運営しているが、イベント期間中は誰でも入れる。

展示コンセプトは「DESIGN」「CONTENTS CREATION」「GAMING/STREAMING」「VTUBING」の4つ。それぞれの用途に応じてPCと周辺機器のセットアップを提案していた。

PREDUCTS FACTORY外観

DESIGNではiMacと液晶タブレットをメインに据え、キーコントローラーのStream Deckに描画/レタッチツールのショートカットを割り当てた効率化環境を構築。長時間作業やクライアントとのビデオ通話も考慮した業務快適性に焦点を当てた展示となっている。

DESIGNコンセプトの展示

iMacと液晶タブレットを中心とした業務快適性を考慮した配置

Stream Deckにはクリエイティブアプリのショートカットを割り当てている

後付の引き出しモジュール「Drawer Two Plus」

天板裏に設置できる「Mesh Cable Holder」

6月発売予定の新製品としては、各種機材を保持する可動式アーム型モジュール「Clamp Gadget Arm」を展示していた。会場ではStream Deckをマウントした状態での展示が主だったが、一般的な左手デバイスやiPadなどを固定することも可能だという。保持可能幅や耐荷重など主な仕様については明らかにしていない。

Clamp Gadget Arm

設置例

映像制作向け環境コンセプトの「CONTENTS CREATION」

Elgatoのテレプロンプター

「GAMING/STREAMING」コンセプト展示

2026年国内発売予定のオーディオインターフェイス「Wave XLR Pro」

「VTUBING」コンセプト展示

Stream DeckをはじめWebカメラやマイクなどの主要機材もElgatoで揃えていた

PREDUCTSが開発中のデスク「DOME PROTOTYPE」

イベント名

Elgato × PREDUCTS 自由を配置する道具展『WORK FLOW』



会期

2026年6月11日（木）～6月14日（日）

※6月11日（木）はプレス・招待枠のみ



開催時間

13時00分～18時00分



会場

PREDUCTS FACTORY

入場料

無料