お疲れ女子、日比谷で癒やされる。SHISEIDO、移動型POPUP「フューチャーソリュ―ション LX はなれ」を東京ミッドタウン日比谷で開催

世界90の国と地域で展開している「SHISEIDO」の最高峰シリーズ「フューチャーソリューション LX」は、2026年6月12日（金）〜6月14日（日）の期間、東京ミッドタウン日比谷にてPOPUPイベントを開催しています。

マイナビウーマン編集部では、先がけて行われた内覧会に参加。ひと足お先に“五感を刺激するひととき”を体験してきました！

■フューチャーソリューション LXの魅力を日本全国に発信する“移動型”POPUP

フューチャーソリューション LXは、SHISEIDOの最高峰シリーズとして「日本発の美意識を世界に」という考え方のもと、スキンケアやベースメイクを展開しているシリーズです。

一つのものを多用な用途で活用し、長く大切にするという日本の文化「一物多用」の考えを取り入れた本シリーズでは、同じアイテムでも気持ちや肌に合わせて一つの用途だけでなく、目的を変えてマルチに使用できる設計となっています。

そんなフューチャーソリューションLXならではの発想で、移動型POPUP「フューチャーソリュ―ション LX はなれ」をローンチ。今回は東京ミッドタウン日比谷にてPOPUPイベントを開催しています。

このPOPUP会場、実は建物の部分がトラックなんです！ “移動型POPUP”という名前のとおり、今回は東京・日比谷でイベントが開催されましたが、今後は日本全国を順次巡回する予定です。

今回のイベントではフューチャーソリューション LXシリーズを使った約15分のハンドタッチアップができるということで、のれんをくぐって中に入ると、花の香りのような優しいフレグランスが部屋いっぱいに広がっていました。

この香りはフューチャーソリューションLXのアイテムに使われている香料を使用しているそうで、イベント時に使用する特別なものなんだとか。日本の花々を中心としたホワイトフローラルの上品な香りのおかげで、人が行き交う日比谷の街にいたはずなのに、ゆったりとした時間が流れる特別な空間へ一気に引き込まれました……！

席に案内されてホットタオルで手を温めると、体がほぐれていくのを感じます。まずは「エクストラ リッチ クレンジングフォーム」を使って手を洗ってもらいます。弾力のあるきめ細やかな泡で洗い上げると、それだけで肌が明るくなりました！

とろみのある保湿液「コンセントレイティッド ブライトニングソフナー（医薬部外品）保湿液」でうるおいを取り込んだら、最後に「トータル Rクリーム ソフト」で蓋をします。なめらかなテクスチャーのクリームを肌の上でのばすと、なぜかサラッとするんです！ もちもちでふっくらとしているのにサラサラしているという、不思議な感覚に初めて出会いました……！

ハンドタッチアップ中には、「ぜひ冷蔵庫で冷やしてから使ってみてください」とスタッフさんおすすめの使い方も教えていただいたほか、「トータル Rクリーム」の蓋には日本の伝統文化を反映して西陣織の生地を使用していることなど、細部までこだわったSHISEIDOの思いを知ることができました。

私が体験した「フューチャーソリューション LX肌体験」の予約枠は現在満席になっていますが、当日枠を用意しているそうです！ また、イベント期間限定で特別な肌測定の体験を実施しているほか、イベント限定の特典として、肌体験後に会場にて指定のSNS投稿をした方にはサンプル（1日分）プレゼントしています。

■約15分の特別な体験で、ぜひ癒やされてみては？

肌体験を終えて外に出ると、そこにはいつもの日比谷の街が広がっていました。「あれ、私今どこにいたんだっけ……？」と錯覚してしまうほど、日常と離れた癒やしの空間に没入することができました。

6月に入ってからはっきりしない天気が続き、気分が落ち込んでいるという方も多いはず。さらに、しばらく連休がないので、なかなか仕事モードから抜け出せない時期でもあります。「最近お疲れ気味だからリフレッシュしたい」という方は、今週末のおでかけに、ぜひ日比谷に足を運んでみてはいかがでしょうか？

■イベント概要

SHISEIDO フューチャーソリューション LX POPUP

開催期間：2026年6月12日（金）〜6月14日（日）11:00〜20:00

開催場所：東京都千代田区有楽町1丁目1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場

入場：無料

URL：https://brand.shiseido.co.jp/lx-event-hanare.html

（取材・文：松岡紘子／マイナビウーマン編集部）