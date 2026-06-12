リトグリ『THE FIRST TAKE』3年ぶりに登場！アレンジを加えた「Jupiter」を一発撮り
Little Glee Monsterが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』3年ぶりに登場。
■「何度経験しても緊張感がありますね」
披露するのは、彼女たちが2017年から大切に歌い継いできたカバー曲「Jupiter」。9年の時を経てさらなる進化を遂げた彼女たちの歌声とともに、ピアノ、ストリングス、パーカッションを加えたアレンジにて『THE FIRST TAKE』だけの一発撮りパフォーマンス。
Little Glee Monsterが登場する『THE FIRST TAKE』第676回は、6月12日22時よりプレミア公開。
■Little Glee Monster コメント
何度経験しても、「THE FIRST TAKE」だけでしか感じたことのない緊張感がありますね。
前回出演させていただいたときは現在の6人になりたてで、出演した時から3年の時が経って、また違った気持ちでした。
今回の「THE FIRST TAKE」を見終わったらもう一回、以前の動画も見てほしいです。誰ですか？ ってなると思います。
大人になりましたね。楽しかったです。
心を込めて歌いました。ぜひ「Jupiter / THE FIRST TAKE」ご覧ください。
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/