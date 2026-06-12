アイスショー『刀剣乱舞』、“大和守安定”書き下ろしビジュアル公開
人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする初のアイススケートショーが、10月3日、4日の2日間にわたって、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。それに先立って、描き下ろしキャラクタービジュアル第6弾「大和守安定 イメージオンアイスver.」が12日、公開された。
【画像】『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』に出演する坂本花織
ミュージカル、舞台、アニメ、実写映画、歌舞伎、音楽ライブと多くのメディアミックス展開している『刀剣乱舞』が、次に挑むのは氷の上。「刀」の切っ先が放つ緊張感と、スケート靴の「刃（ブレード）」が刻む麗しき軌跡。氷上で共鳴し合う2つの「刃」が、新次元のスケートエンターテインメントを創り出していく。
今回公開された「大和守安定 イメージオンアイスver.」は、『刀剣乱舞ONLINE』の原作スタッフが本公演のために描き下ろした「大和守安定」の姿となる。
大和守安定は、紀伊国の刀工・安定が打ったとされる打刀であり、新撰組一番隊組長・沖田総司の愛刀として、加州清光とともに知られている。扱いが難しく、使い手を選ぶといわれるその刀身は、鋭い切れ味と凛とした美しさを誇る。
自らを愛してくれる主を求める一途な想いと、戦の場で一変する激しさをあわせ持ち、穏やかなほほ笑みと、刃のごとき鋭さの2つが溶け合う瞬間を銀盤という新たな舞台で描き出す。
描き下ろしはイメージビジュアルとなり、公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装を披露する。
【画像】『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』に出演する坂本花織
ミュージカル、舞台、アニメ、実写映画、歌舞伎、音楽ライブと多くのメディアミックス展開している『刀剣乱舞』が、次に挑むのは氷の上。「刀」の切っ先が放つ緊張感と、スケート靴の「刃（ブレード）」が刻む麗しき軌跡。氷上で共鳴し合う2つの「刃」が、新次元のスケートエンターテインメントを創り出していく。
大和守安定は、紀伊国の刀工・安定が打ったとされる打刀であり、新撰組一番隊組長・沖田総司の愛刀として、加州清光とともに知られている。扱いが難しく、使い手を選ぶといわれるその刀身は、鋭い切れ味と凛とした美しさを誇る。
自らを愛してくれる主を求める一途な想いと、戦の場で一変する激しさをあわせ持ち、穏やかなほほ笑みと、刃のごとき鋭さの2つが溶け合う瞬間を銀盤という新たな舞台で描き出す。
描き下ろしはイメージビジュアルとなり、公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装を披露する。