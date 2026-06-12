　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3381枚だった。

◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 13381(　 13381)
ソシエテジェネラル証券　　　　8246(　　8246)
バークレイズ証券　　　　　　　7522(　　7522)
SBI証券　　　　　　　 　　　 12115(　　5901)
楽天証券　　　　　　　　　　　7814(　　3912)
松井証券　　　　　　　　　　　 808(　　 808)
フィリップ証券　　　　　　　　 800(　　 800)
マネックス証券　　　　　　　　 563(　　 563)
三菱UFJeスマート　　　　　　　1065(　　 543)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 372(　　 372)
インタラクティブ証券　　　　　 316(　　 316)
日産証券　　　　　　　　　　　 239(　　 239)
JPモルガン証券　　　　　　　　 152(　　 152)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 108(　　 108)
ゴールドマン証券　　　　　　　　55(　　　55)
三田証券　　　　　　　　　　　　38(　　　38)

◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 121(　　 121)
フィリップ証券　　　　　　　　　98(　　　98)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　83(　　　83)
楽天証券　　　　　　　　　　　 107(　　　59)
マネックス証券　　　　　　　　　54(　　　54)
JPモルガン証券　　　　　　　　　33(　　　33)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　40(　　　28)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 144(　　　28)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　13(　　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　　13)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　　 1)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　279853(　279853)
ソシエテジェネラル証券　　　124969(　124969)
バークレイズ証券　　　　　　104756(　104756)
SBI証券　　　　　　　 　　　 89407(　 40867)
楽天証券　　　　　　　　　　 61396(　 32610)
松井証券　　　　　　　　　　 21994(　 21994)
日産証券　　　　　　　　　　 14172(　 14172)
三菱UFJeスマート　　　　　　 12712(　　8338)
JPモルガン証券　　　　　　　　7800(　　7800)
マネックス証券　　　　　　　　5766(　　5766)
ゴールドマン証券　　　　　　　4817(　　4779)
サスケハナ・ホンコン　　　　　4311(　　4311)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3506(　　3494)
UBS証券　　　　　　　 　　　　3476(　　3476)
フィリップ証券　　　　　　　　2567(　　2567)
みずほ証券　　　　　　　　　　2014(　　2014)
ビーオブエー証券　　　　　　　1917(　　1917)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1295(　　1295)
インタラクティブ証券　　　　　1125(　　1125)
野村証券　　　　　　　　　　　 823(　　 823)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース