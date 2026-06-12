「日経225ミニ」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限1万3381枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3381枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13381( 13381)
ソシエテジェネラル証券 8246( 8246)
バークレイズ証券 7522( 7522)
SBI証券 12115( 5901)
楽天証券 7814( 3912)
松井証券 808( 808)
フィリップ証券 800( 800)
マネックス証券 563( 563)
三菱UFJeスマート 1065( 543)
BNPパリバ証券 372( 372)
インタラクティブ証券 316( 316)
日産証券 239( 239)
JPモルガン証券 152( 152)
ドイツ証券 108( 108)
ゴールドマン証券 55( 55)
三田証券 38( 38)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 121( 121)
フィリップ証券 98( 98)
ABNクリアリン証券 83( 83)
楽天証券 107( 59)
マネックス証券 54( 54)
JPモルガン証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 40( 28)
SBI証券 144( 28)
ドイツ証券 13( 13)
松井証券 13( 13)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 279853( 279853)
ソシエテジェネラル証券 124969( 124969)
バークレイズ証券 104756( 104756)
SBI証券 89407( 40867)
楽天証券 61396( 32610)
松井証券 21994( 21994)
日産証券 14172( 14172)
三菱UFJeスマート 12712( 8338)
JPモルガン証券 7800( 7800)
マネックス証券 5766( 5766)
ゴールドマン証券 4817( 4779)
サスケハナ・ホンコン 4311( 4311)
モルガンMUFG証券 3506( 3494)
UBS証券 3476( 3476)
フィリップ証券 2567( 2567)
みずほ証券 2014( 2014)
ビーオブエー証券 1917( 1917)
BNPパリバ証券 1295( 1295)
インタラクティブ証券 1125( 1125)
野村証券 823( 823)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13381( 13381)
ソシエテジェネラル証券 8246( 8246)
バークレイズ証券 7522( 7522)
SBI証券 12115( 5901)
楽天証券 7814( 3912)
松井証券 808( 808)
フィリップ証券 800( 800)
マネックス証券 563( 563)
三菱UFJeスマート 1065( 543)
BNPパリバ証券 372( 372)
インタラクティブ証券 316( 316)
日産証券 239( 239)
JPモルガン証券 152( 152)
ドイツ証券 108( 108)
ゴールドマン証券 55( 55)
三田証券 38( 38)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 121( 121)
フィリップ証券 98( 98)
ABNクリアリン証券 83( 83)
楽天証券 107( 59)
マネックス証券 54( 54)
JPモルガン証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 40( 28)
SBI証券 144( 28)
ドイツ証券 13( 13)
松井証券 13( 13)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 279853( 279853)
ソシエテジェネラル証券 124969( 124969)
バークレイズ証券 104756( 104756)
SBI証券 89407( 40867)
楽天証券 61396( 32610)
松井証券 21994( 21994)
日産証券 14172( 14172)
三菱UFJeスマート 12712( 8338)
JPモルガン証券 7800( 7800)
マネックス証券 5766( 5766)
ゴールドマン証券 4817( 4779)
サスケハナ・ホンコン 4311( 4311)
モルガンMUFG証券 3506( 3494)
UBS証券 3476( 3476)
フィリップ証券 2567( 2567)
みずほ証券 2014( 2014)
ビーオブエー証券 1917( 1917)
BNPパリバ証券 1295( 1295)
インタラクティブ証券 1125( 1125)
野村証券 823( 823)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース