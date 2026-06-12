　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3968枚だった。

◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 23968(　 20968)
ソシエテジェネラル証券　　　 13028(　 13028)
SBI証券　　　　　　　 　　　 19139(　 12257)
バークレイズ証券　　　　　　 10816(　 10816)
楽天証券　　　　　　　　　　　5149(　　1563)
フィリップ証券　　　　　　　　1122(　　1122)
マネックス証券　　　　　　　　 908(　　 908)
松井証券　　　　　　　　　　　 823(　　 823)
ゴールドマン証券　　　　　　　 662(　　 662)
インタラクティブ証券　　　　　 641(　　 641)
三菱UFJeスマート　　　　　　　1139(　　 419)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 378(　　 378)
日産証券　　　　　　　　　　　 216(　　 216)
JPモルガン証券　　　　　　　　2151(　　 151)
三田証券　　　　　　　　　　　　25(　　　25)
立花証券　　　　　　　　　　　　22(　　　22)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　18(　　　18)
光世証券　　　　　　　　　　　　10(　　　10)
広田証券　　　　　　　　　　　　 4(　　　 4)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 2(　　　 2)

◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 183(　　 183)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 100(　　 100)
マネックス証券　　　　　　　　　62(　　　62)
フィリップ証券　　　　　　　　　54(　　　54)
日産証券　　　　　　　　　　　　36(　　　36)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　88(　　　34)
楽天証券　　　　　　　　　　　　82(　　　24)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　38(　　　22)
JPモルガン証券　　　　　　　　　22(　　　22)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　　13)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　10(　　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　　 2)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　275575(　275566)
ソシエテジェネラル証券　　　169182(　169173)
バークレイズ証券　　　　　　157705(　157705)
SBI証券　　　　　　　 　　　 89703(　 39383)
楽天証券　　　　　　　　　　 50761(　 24247)
松井証券　　　　　　　　　　 23631(　 23631)
日産証券　　　　　　　　　　 18823(　 18823)
サスケハナ・ホンコン　　　　 12097(　 12097)
JPモルガン証券　　　　　　　 11838(　 11838)
三菱UFJeスマート　　　　　　 16304(　 11248)
ゴールドマン証券　　　　　　 11692(　 10922)
モルガンMUFG証券　　　　　　　8804(　　8759)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　6981(　　6981)
マネックス証券　　　　　　　　5278(　　5278)
ビーオブエー証券　　　　　　　4111(　　4111)
野村証券　　　　　　　　　　　4108(　　4094)
フィリップ証券　　　　　　　　3227(　　3227)
みずほ証券　　　　　　　　　　2805(　　2772)
インタラクティブ証券　　　　　2768(　　2768)
ドイツ証券　　　　　　　　　　1993(　　1993)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　16(　　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース