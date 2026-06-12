ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）から、敵地レートフィールドでのホワイトソックス3連戦に臨む。11日（同12日）の試合では、4打席全出塁。2試合連続の今季13号アーチを放つ活躍を見せるも、左ひざの炎症で途中交代。スタメン出場はあるのか、気になるところだ。

■初戦の先発は元DeNAのケイ

12日（同13日）からのホワイトソックス3連戦。初戦の相手先発は、31歳の左腕アンソニー・ケイ投手。2019年にブルージェイズでメジャーデビューを果たすと、23年にカブスとメッツに所属。翌24年と25年には横浜DeNAで先発に転向し48試合に登板、2年間で計15勝を記録した。今季はホワイトソックスでもローテーションに入り、13登板11先発で5勝を挙げている。

大谷はケイとメジャー初対決。前日の試合では、左ひざの炎症で途中交代。予防的措置ながら、スタメン出場は不透明となっている。村上宗隆内野手不在のホワイトソックスは、ア・リーグ中地区首位と大健闘。まさかの快進撃を続けている。佐々木朗希投手との対決にも注目だ。

■試合情報

ドジャースvs.ホワイトソックス

試合開始：日本時間6月13日（土）8時40分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3