【『今日好き』ラヨーン編カップルインタビューVol.2】同い年“引っ張り引っ張られカップル”れん＆ねね
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「ラヨーン編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったれん（五十嵐蓮）とねね（日向祢音）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。
【動画】ねねがれん理想の告白を叶える！インタビューの模様
■告白の決め手は？カップル成立できる自信があったのかも聞いてみた
――告白成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください
れん：目を見て話してくれて、めっちゃ笑ってくれて。かわいいなと思いました。
ねね：登場した時からかっこいいなって思っていました。
――2泊3日という短い時間でしたが、明確に好きだなと思った瞬間は？
れん：最後の最後まで悩んでたからね。
ねね：うん。
れん：旅中、確定はなくて、告白の直前で悩んでた感じです。
――ねねちゃんに告白した決め手は？
れん：旅を振り返って、一番素で笑えてたのがねねちゃんだったからです。
ねね：ずっと迷ってたんですけど、一緒におって居心地が良かったからです。
――カップル成立できる自信はありましたか？
れん：ないです（即答）！
――告白前日の夜はどういう気持ちで寝たのですか？
れん：「うわ、明日か〜やばいな〜」って寝ました（笑）。
――ねねちゃんは成立できる自信はありましたか？
ねね：なかったです。お互い、本当に最後まで迷ってたから、決めきれると思ってなかった。
――れんくんが告白に来てくれても、OK出すかどうかも迷っていた？
ねね：そうです。
――ねねちゃんは2日目の夜はどういうことを考えていましたか？
ねね：寝られなすぎて、寝るのがめっちゃ遅かったです。
――相手の好きなところを改めて教えてください
れん：めっちゃ笑うところと、笑顔がかわいいところ。あと明るいところです。
ねね：めっちゃ優しいところです。肯定してくれるんですよね。ずっと謙虚。
――お2人は同い年ですが、どちらがリードしているのですか？
ねね：どっちやろ？
れん：引っ張って引っ張られてだよね？
ねね：あはは（笑）！
――逆に直してほしいところは？
れん：ないですね。
ねね：ないです。
――決めているルールみたいなものはありますか？
ねね：報連相ですね。報告とかはちゃんとしようね、って。
――連絡の頻度は、今どのぐらいですか？
ねね：毎日してます。
れん：電話は週1くらい？
■流されまくった“ボートデート”を振り返る これからしたいデートは？
――最近キュンとした瞬間があれば教えてください
れん：夜遅くお風呂に入ってる時に、（ねねちゃんから）いきなり電話がかかってきて、「どうしたの」って聞いたら、「電話したい」って誘ってきてくれたことです。
ねね：「めっちゃかわいい」ってずっと言ってくれます。
――れんくんは、思ったことを恥ずかしがらずに言えるタイプ？
れん：ちょい恥ず（笑）。
――旅で一番記憶に残っているデートは？
れん：ボート？
ねね：うん。
れん：1日目のボートです。変なところに行っちゃったやつです（笑）。風が強すぎて。
ねね：「これヤバいな、ヤバいな」って話しながら（笑）。
れん：マジやばかったよね、あれ。
――ボートにはどちらから誘ったのですか？
ねね：ねねです。めっちゃ緊張していました。
れん：（誘われて）「よっしゃ！」って（笑）。ボートに乗っている時はしゃべれて、流されまくって楽しかったから、素を出せるようになりました。
――ほかに楽しかったことは？
ねね：ブランコ？
れん：ブランコかな。走ったり、叫んだり。
――これから2人で行きたいところはありますか？
ねね：制服ディズニー。
れん：あと香水作りに行きたいなって話していて。
――ねねちゃんは滋賀にお住まいですが、地元を案内するとなったらどこに行きたいですか？
れん：何もないもんな〜（笑）。
ねね：やば（笑）！琵琶湖一周とか？
――れんくんは神奈川にお住まいですが…
れん：はい！みなとみらいで、いい感じにデート組んでおきます。
――放送を見て驚いたことはありますか？
れん：朝デートに誘わなかった時に、「誘われなかったですねえ」みたいに言っていたのが良かった（笑）。
――誘われると思ってましたか？
ねね：思ってましたね。思ってましたよ（笑）。
――朝デートの相手はどうやって決めたのですか？
れん：（ねねとは）一回ボートで話したので、（違う女の子と話そう）って感じですね。
■れんが朝デートで“していたこと”にねね「しばくで」
――ねねちゃんが放送を見て驚いたことは？
ねね：朝デートぐらいじゃない？離れたの。手をつないでたことですよね。
れん：いやあ、ちょっとわからないな…。
ねね：やばい！とぼけてます！
――放送を見て、何か言いましたか？
ねね：言ったっけ？
れん：「しばくで」。
ねね：あはは（爆笑）！
――ねねちゃんは結構気が強い？
ねね：関西やから…。
れん：ヤンキー…。
ねね：ヤンキーじゃないです！
――今回は男子から告白でしたが、女の子から告白だった場合、ねねちゃんにどういう告白をされたかったですか？
れん：ストレートに伝えてくれるとうれしいですね。
――最後、理想の告白をかなえてもらいましょう！これからどういうカップルになっていきたいか教えてください
れん：お互い素を出して、明るく楽しいカップルになりたいです。
ねね：何でも言い合えて、不満を溜めへんカップルになりたいです。
――視聴者の方へメッセージをお願いします
れん＆ねね：応援、お願いしま〜す！
――れんくんの理想の告白を、ねねちゃんからお願いします！
ねね：好きです、付き合ってください！
れん：どうしようかなあ〜（笑）。
ねね：ヤバい！ヤバい（笑）！
れん：しゃーなし…。
ねね：何なんですか!?しゃーなしとか（笑）！
【動画】ねねがれん理想の告白を叶える！インタビューの模様
■告白の決め手は？カップル成立できる自信があったのかも聞いてみた
――告白成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください
ねね：登場した時からかっこいいなって思っていました。
――2泊3日という短い時間でしたが、明確に好きだなと思った瞬間は？
れん：最後の最後まで悩んでたからね。
ねね：うん。
れん：旅中、確定はなくて、告白の直前で悩んでた感じです。
――ねねちゃんに告白した決め手は？
れん：旅を振り返って、一番素で笑えてたのがねねちゃんだったからです。
ねね：ずっと迷ってたんですけど、一緒におって居心地が良かったからです。
――カップル成立できる自信はありましたか？
れん：ないです（即答）！
――告白前日の夜はどういう気持ちで寝たのですか？
れん：「うわ、明日か〜やばいな〜」って寝ました（笑）。
――ねねちゃんは成立できる自信はありましたか？
ねね：なかったです。お互い、本当に最後まで迷ってたから、決めきれると思ってなかった。
――れんくんが告白に来てくれても、OK出すかどうかも迷っていた？
ねね：そうです。
――ねねちゃんは2日目の夜はどういうことを考えていましたか？
ねね：寝られなすぎて、寝るのがめっちゃ遅かったです。
――相手の好きなところを改めて教えてください
れん：めっちゃ笑うところと、笑顔がかわいいところ。あと明るいところです。
ねね：めっちゃ優しいところです。肯定してくれるんですよね。ずっと謙虚。
――お2人は同い年ですが、どちらがリードしているのですか？
ねね：どっちやろ？
れん：引っ張って引っ張られてだよね？
ねね：あはは（笑）！
――逆に直してほしいところは？
れん：ないですね。
ねね：ないです。
――決めているルールみたいなものはありますか？
ねね：報連相ですね。報告とかはちゃんとしようね、って。
――連絡の頻度は、今どのぐらいですか？
ねね：毎日してます。
れん：電話は週1くらい？
■流されまくった“ボートデート”を振り返る これからしたいデートは？
――最近キュンとした瞬間があれば教えてください
れん：夜遅くお風呂に入ってる時に、（ねねちゃんから）いきなり電話がかかってきて、「どうしたの」って聞いたら、「電話したい」って誘ってきてくれたことです。
ねね：「めっちゃかわいい」ってずっと言ってくれます。
――れんくんは、思ったことを恥ずかしがらずに言えるタイプ？
れん：ちょい恥ず（笑）。
――旅で一番記憶に残っているデートは？
れん：ボート？
ねね：うん。
れん：1日目のボートです。変なところに行っちゃったやつです（笑）。風が強すぎて。
ねね：「これヤバいな、ヤバいな」って話しながら（笑）。
れん：マジやばかったよね、あれ。
――ボートにはどちらから誘ったのですか？
ねね：ねねです。めっちゃ緊張していました。
れん：（誘われて）「よっしゃ！」って（笑）。ボートに乗っている時はしゃべれて、流されまくって楽しかったから、素を出せるようになりました。
――ほかに楽しかったことは？
ねね：ブランコ？
れん：ブランコかな。走ったり、叫んだり。
――これから2人で行きたいところはありますか？
ねね：制服ディズニー。
れん：あと香水作りに行きたいなって話していて。
――ねねちゃんは滋賀にお住まいですが、地元を案内するとなったらどこに行きたいですか？
れん：何もないもんな〜（笑）。
ねね：やば（笑）！琵琶湖一周とか？
――れんくんは神奈川にお住まいですが…
れん：はい！みなとみらいで、いい感じにデート組んでおきます。
――放送を見て驚いたことはありますか？
れん：朝デートに誘わなかった時に、「誘われなかったですねえ」みたいに言っていたのが良かった（笑）。
――誘われると思ってましたか？
ねね：思ってましたね。思ってましたよ（笑）。
――朝デートの相手はどうやって決めたのですか？
れん：（ねねとは）一回ボートで話したので、（違う女の子と話そう）って感じですね。
■れんが朝デートで“していたこと”にねね「しばくで」
――ねねちゃんが放送を見て驚いたことは？
ねね：朝デートぐらいじゃない？離れたの。手をつないでたことですよね。
れん：いやあ、ちょっとわからないな…。
ねね：やばい！とぼけてます！
――放送を見て、何か言いましたか？
ねね：言ったっけ？
れん：「しばくで」。
ねね：あはは（爆笑）！
――ねねちゃんは結構気が強い？
ねね：関西やから…。
れん：ヤンキー…。
ねね：ヤンキーじゃないです！
――今回は男子から告白でしたが、女の子から告白だった場合、ねねちゃんにどういう告白をされたかったですか？
れん：ストレートに伝えてくれるとうれしいですね。
――最後、理想の告白をかなえてもらいましょう！これからどういうカップルになっていきたいか教えてください
れん：お互い素を出して、明るく楽しいカップルになりたいです。
ねね：何でも言い合えて、不満を溜めへんカップルになりたいです。
――視聴者の方へメッセージをお願いします
れん＆ねね：応援、お願いしま〜す！
――れんくんの理想の告白を、ねねちゃんからお願いします！
ねね：好きです、付き合ってください！
れん：どうしようかなあ〜（笑）。
ねね：ヤバい！ヤバい（笑）！
れん：しゃーなし…。
ねね：何なんですか!?しゃーなしとか（笑）！