【『今日好き』ラヨーン編カップルインタビューVol.1】息を吐くように「かわいい」って言っちゃう…“溺愛彼氏”りお＆ゆうか
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「ラヨーン編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったりお（酒井理央）とゆうか（森口優花）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。
【動画】りおが“オラオラモード全開”で壁ドン告白！インタビューの模様
■3回目の旅だったりお「本気で好きな子に出会ったらこうなるんだな、人は」
――告白成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください
ゆうか：「うわ〜りおくんや！」みたいな（笑）。
――りおくんが参加していた旅は見ていましたか？
ゆうか：大体見ていました。
――放送を見ていてどういう印象でしたか？
ゆうか：おもしろい人やなって思ってました。
――実際に会ってみて、印象は変わりましたか？
ゆうか：変わらなかったですよ、めちゃめちゃ明るかったし。しかもめっちゃ話しやすかった。会話の波長も合うし、一番話しやすかった。
――りおくんは、クライストチャーチ編の時に、ゆうかちゃんに「継続で来てほしい」と言っていましたが、その理由は？
りお：（チュンチュン編で）「パパとママに会いたい」って言っていた時に、マジでかわいすぎて。あと性格もすごい明るい子だなって思ったので、相性は絶対合うなと思いました。旅で出会ってみたかったです。
ゆうか：あはは（笑）。
――今回の旅でゆうかちゃんの姿を見た時、どう思いましたか？
りお：「来た！」って思いました。ゆうかちゃんが好きなタイプを「話を聞いてくれる人」って言った時に、無意識に「聞こ」って小声で言っちゃっていて（笑）。
――スタジオの見届人の方々にも突っ込まれていましたね（笑）。
りお：だいぶ突っ込まれてましたね。「何、聞こって？」って（笑）。
――ゆうかちゃんも刺さってましたよね？
ゆうか：刺さりました。めっちゃうれしかったです。
――りおくんは今回が3回目の旅、ゆうかちゃんは2回目の旅でした。前回の旅と「ここを変えよう」と思って臨んだことはありますか？
ゆうか：自分の素を出すことです。めっちゃ素を出すように頑張りました。前回は、緊張とか不安があって、何したらいいかがわからなくて。全然自分を出せへんくって、静かなキャラみたいな感じになってたんですけど、ほんまは結構しゃべるし。ラヨーン編では、自分の素を出せるように意識しました。
りお：変えようとは思わなかったんですけど、ゆうかちゃんが来たから、すごい恋しちゃってて。「あ、本気で好きな子に出会ったらこうなるんだな、人は」っていうのを、放送を見て思いました。
――2泊3日という短い時間でしたが、明確に好きだなって確信した瞬間は？
ゆうか：徐々に気持ちが上がっていってるなとは思っていて。最後のアピールタイムでりおくんと付き合いたいなって思いました。
――決め手は？
ゆうか：一番話しやすかったし、一番素で話せてたから。みんな話して楽しかったし、みんなとどんなことをしても楽しかったんですけど、「自分から話振らないと」って気使っちゃう部分もあって。それがなく話せたのがりおくんでした。
――りおくんははどこで好きだなって確信しましたか？
りお：2日目の夜の灯籠流しの時にはもう完全に好きでした。それまではゆうかちゃんの方が（ほかの女の子より）気持ちが上だったんですけど、まだお互いが決め切れてなかった部分は少しあった。2日目の夜デートで話して、エモい雰囲気で…。
ゆうか：あはは（笑）！
――カップル成立できる自信はありましたか？
ゆうか：あった？
りお：ゆうかちゃんは、誰とも付き合わないか、俺と付き合うかっていうのは思った。
ゆうか：そうでしたね。3日目のアピールタイムの時までは。りおくんと成立するか、誰ともしないか。でも最後のアピールタイムで決め切ったので、成立できました。
――りおくんから告白でしたが、告白前日の夜はどういう気持ちでしたか？
りお：悔いがないように行こうって思いました。緊張はなくて、付き合えなかったら、「うわあ〜」って感じだったんですけど、正直、ゆうかちゃんも「自分選んでくれるんじゃないかな」って思っていて。雰囲気が似ていたってのもあったし、一番楽しかったってのもあったので、「もしかしたらいけるんじゃないかな」と思っていました。
――ゆうかちゃんは2日目の夜、どんな感じでしたか？
ゆうか：吐きそうでした。悩みすぎて…。どうしたらいいかわからんくって、めっちゃ悩んでいました。ご飯が食べれなかったです、悩みすぎて。
――今回は男子から告白でしたが、女子から告白だったら、どういう告白をされたかったですか？
りお：「ゆうかの笑顔をずっと守ってください」。
ゆうか：セリフまで明確に考えてくれるのね。
りお：って言ったら、俺はもう何も言わずにハグしてました。
ゆうか：「お願いします」の前に？フライングハグ？
■“ゼロ距離”だったナイトプールの帰り道、何考えてた？
――その理想、最後に叶えちゃいましょう！改めて、お互いの好きなところを教えてください
ゆうか：見た目とか、おもしろいところもそうなんですけど、意外と真面目なところもあって。色々考えてくれてるから。自分のことも、周りのことも。全ての物事に対して真剣で、そこがいいなと思います。
りお：物事に対して逃げない性格。最後まで粘り強く行って、自分と向き合っているのを見て、すごいステキな子だし、すごい強い子なんだなって思います。
――ふわふわしているのかなと思っていたのですが、しゃべり方が意外とサバサバしていて、ギャップを感じました
ゆうか：確かに、あざとい感じではないかもしれないです。大阪弁やと思います。
――りおくんは、ゆうかちゃんに感じたギャップはありますか？
りお：思ったことを言ってくれるのは、ギャップを感じましたね。さすが関西の…。
ゆうか：関西の女って（笑）？
――関西弁はかわいく感じますか？
りお：かわいいなと思ったし、感染っちゃって、ちょっとだけ。
ゆうか：めっちゃ感染ってるんですよ。
りお：「ほんまにね」みたいな。
ゆうか：「そうやで」とか。イントネーションとかもな、ちょっと感染ってきてるよな。
りお：感染ってきちゃってる（笑）。エセ関西弁は怒られちゃうらしくて。
ゆうか：言うてます。「エセは関西に嫌われるからやめときや」って（笑）。
りお：関東に戻すか、もう完全関西にいくか、俺が（笑）。
――直してほしいところはありますか？
りお：自分だけであまり溜め込まないでほしいなと思います。
ゆうか：マジで完璧です。強いて言うなら、たまにLINEを既読無視してくる。言ったことあるんですよ、「既読無視しんといてよ」って。「ゆうかちゃんからのLINEは、返信を考えたら忘れちゃう」って言ってた。怒ってないんですけど、返してくれたらうれしいかな。
りお：返す、返す！返信を考えてたら、忘れちゃってて…。
――最近お互いのことでキュンとした瞬間は？
りお：ゆうかちゃんが、すごい眠そうな声で、「大好きだよ」って言ってくれるのは…。あれはちょっとやばいですね。キュンじゃなくてギュンですね。
ゆうか：あはは！もうやめて〜！
――電話で？
りお：はい。寝る直前に、寂しいのかわからないんですけど、「大好きだよ」って言ってくれるのがマジでかわいい。
――ゆうかちゃんがキュンとしたことは？
ゆうか：現場で会って、（見つめられて）「かわいい」って言ってくれる。周りのスタッフさんたちとかもいる時、急にトントンってされて、「何するんかな」と思ったら「今日もかわいい」って言ってくれるのとかがうれしいです。
りお：全部言うね〜（笑）！
――気持ちが漏れ出ちゃう？
りお：はい、そうです。その通りです。
ゆうか：怖くないですか？だって、こうやって（近づいて）されて、こうやって耳元まで来られたら、「何言われるの」って思うじゃないですか。「今日もかわいい」って言われるから（笑）。
――息を吐くように「かわいい」って言っちゃう？
りお：もう、本当にその通りですね。
ゆうか：呼吸よりしてるんちゃう？
りお：呼吸だね。本当に呼吸。
ゆうか：あはは（笑）。
りお：かわいいっす、マジで。
――旅中で一番記憶に残っているデートは？
りお＆ゆうか：せーの、ナイトプール！
――すごく密着していましたもんね。どういう気持ちでしたか？
りお：ドキドキしてました。「近っ！」て思った。
――『今日好き』で稀に見るレベルの密着度でした
ゆうか：ないんじゃない？今まで。距離が近すぎたのもそうやし、あの後の2ショットもめっちゃ楽しくって。超素を出したし、筋肉を殴って、めっちゃ楽しかった。青い花を（引かなかったのを）暴露しちゃったのもおもしろかったし…。全部楽しかったです。
――暴露しちゃってましたね（笑）。気持ちが高ぶってしまって？
りお：はい、しちゃいましたね（笑）。隠すこと忘れてた（笑）。
――ナイトプールが終わった後、どんな気持ちでホテルに戻りましたか？
りお：楽しすぎたせいか、結構寝ちゃってました。もう幸せで。
ゆうか：幸せで寝た？
りお：めちゃめちゃ寝れた。
ゆうか：（爆笑）もう〜！楽しかった分、「どうしよう」って気持ちが高くなって。あの後のバスの中では、スタッフさんたちに「やばい！やばいやばい」って言ってました。
■りお“理想の告白”をゆうかが叶える「ヤバいな…」
――お2人は、デートをたくさんできていましたよね
ゆうか：確かに。
りお：毎回行ったもんね、ゆうかちゃんと。
ゆうか：一緒におる時間は長かったな。1日目のランチと、1日目の夜デート。2日目の昼、動物園で2ショットして、2日目の夜デート行って。3日目の朝…。結構一緒におるな。
りお：めっちゃいたね。
――最後の2ショットで、サッカーボールにメッセージを書いていましたね。いつやろうと決めたのですか？
りお：旅の前から、ゆうかちゃんもサッカーが好きっていうのは知っていて。サッカーはできるだけ見せたいなって思ってたんですけど、メッセージは土壇場です。「なんか足りないな」と思って、何かできることないかなって考えました。直接気持ちを伝えるのもいいんですけど、「バレずにメッセージ付きで書いちゃおうかな」思って。
――もらってどうでしたか？
ゆうか：めっちゃうれしかったです。びっくりしました。そんなことしてくれると思わんかったし、お互いに質問し合おう、みたいな感じでサッカーし始めたから。それがしたくってサッカーボール持ってきてくれたのかなって思っていて。
――ゆうかちゃんもりおくんもサッカー好きですね
ゆうか：うれしいな。趣味合うっていいよな。
りお：ね！
――サッカー観戦デートも？
ゆうか：話してますね！
――これから2人でしたいことは？
ゆうか：「大阪に来たい」って言ってくれてて。大阪旅行を一緒にしたいなと思います。
――りおくん、大阪に行ったことありますか？
りお：あるんですけど、サッカーで行ったので、ゆうかちゃんの地元の方は全く行ったことがなくて。観光はしたことないからしてみたいなと思います。
――行きたいところは？
りお：河川敷。川。
ゆうか：大阪で川!?
りお：誰もいない、川。
ゆうか：大阪に来て川（笑）!?グリコとか言うんかなって思ったら。
りお：人が多い。だめだよ、あそこは！あれはロマンチックちゃう。
――ゆうかちゃんはどういうデートを考えてるんですか？
ゆうか：たこ焼きとか食べに行きますかね。
りお：お、いいね！
ゆうか：ゆうかの家でタコパとか？あ、大阪観光ちゃうか、それ。ゆうかの家観光か（笑）。
――大阪デート以外でしたいことは？
りお：一番したいのは、2人きりで語り合ったりとか、感謝の気持ち伝えたりとか。
――放送を見て、感想を言い合っていますか？
ゆうか：電話しながらリアタイしてます。3話の予告で、自分が泣いてたんですよ。放送が終わった後に「ゆうかちゃんあのさ、言える範囲でいいんだけど…」って言われて、「何を言われんの」と思ったら、「なんで泣いてたん」って言われて（笑）。
りお：それ言おうと思ってた（笑）。（予告で）自分が「ちょっといいですか？報告したいことがあって」って言った後に、ゆうかちゃんの（泣いている）映像が流れてきて…。俺がフライングして俺が振られちゃった、みたいになってた。
ゆうか： みんな言ってたよな（笑）。全然ちゃうのにな（笑）。
りお：なんで泣いてたんだろうって思いましたね。
――涙の真相は？
ゆうか：ほかの男の子もおったし、自分自身がどうしたらいいか、わかんなくなっちゃって。りおくんのことが好きやったけど、決め手が何かわからんくなって。成立したいけど、ほんまに成立していいんかとか、いろんな感情が巡っちゃって。どうしたらいいかわからんくなって、泣いちゃいました。
――これからどういうカップルになっていきたいか教えてください
ゆうか：自分たちらしく、「まわりがこう言ったから、こうしよう」とかじゃなくて、自分たちは自分たちらしくいきたいなって思います。
りお：ゆかりおカップルは、笑ってる顔が似てるし、自分たちの武器だと思うので、これからもたくさん笑って、ずっと幸せなカップルでいたいと思います。
ゆうか：いいね。笑顔が絶えないカップルね。
――視聴者の方へメッセージをお願いします！
りお＆ゆうか：応援よろしくお願いします！
――最後にゆうかちゃんから、りおくん理想の告白をお願いします！
ゆうか：りおくん、ゆうかの笑顔をずっと見守っていてください！お願いします！
りお：（無言で抱きしめる）
ゆうか：あはは（笑）！もう〜、恥ずかしいよ〜（笑）！
りお：ヤバいな…。
【動画】りおが“オラオラモード全開”で壁ドン告白！インタビューの模様
■3回目の旅だったりお「本気で好きな子に出会ったらこうなるんだな、人は」
――告白成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください
――りおくんが参加していた旅は見ていましたか？
ゆうか：大体見ていました。
――放送を見ていてどういう印象でしたか？
ゆうか：おもしろい人やなって思ってました。
――実際に会ってみて、印象は変わりましたか？
ゆうか：変わらなかったですよ、めちゃめちゃ明るかったし。しかもめっちゃ話しやすかった。会話の波長も合うし、一番話しやすかった。
――りおくんは、クライストチャーチ編の時に、ゆうかちゃんに「継続で来てほしい」と言っていましたが、その理由は？
りお：（チュンチュン編で）「パパとママに会いたい」って言っていた時に、マジでかわいすぎて。あと性格もすごい明るい子だなって思ったので、相性は絶対合うなと思いました。旅で出会ってみたかったです。
ゆうか：あはは（笑）。
――今回の旅でゆうかちゃんの姿を見た時、どう思いましたか？
りお：「来た！」って思いました。ゆうかちゃんが好きなタイプを「話を聞いてくれる人」って言った時に、無意識に「聞こ」って小声で言っちゃっていて（笑）。
――スタジオの見届人の方々にも突っ込まれていましたね（笑）。
りお：だいぶ突っ込まれてましたね。「何、聞こって？」って（笑）。
――ゆうかちゃんも刺さってましたよね？
ゆうか：刺さりました。めっちゃうれしかったです。
――りおくんは今回が3回目の旅、ゆうかちゃんは2回目の旅でした。前回の旅と「ここを変えよう」と思って臨んだことはありますか？
ゆうか：自分の素を出すことです。めっちゃ素を出すように頑張りました。前回は、緊張とか不安があって、何したらいいかがわからなくて。全然自分を出せへんくって、静かなキャラみたいな感じになってたんですけど、ほんまは結構しゃべるし。ラヨーン編では、自分の素を出せるように意識しました。
りお：変えようとは思わなかったんですけど、ゆうかちゃんが来たから、すごい恋しちゃってて。「あ、本気で好きな子に出会ったらこうなるんだな、人は」っていうのを、放送を見て思いました。
――2泊3日という短い時間でしたが、明確に好きだなって確信した瞬間は？
ゆうか：徐々に気持ちが上がっていってるなとは思っていて。最後のアピールタイムでりおくんと付き合いたいなって思いました。
――決め手は？
ゆうか：一番話しやすかったし、一番素で話せてたから。みんな話して楽しかったし、みんなとどんなことをしても楽しかったんですけど、「自分から話振らないと」って気使っちゃう部分もあって。それがなく話せたのがりおくんでした。
――りおくんははどこで好きだなって確信しましたか？
りお：2日目の夜の灯籠流しの時にはもう完全に好きでした。それまではゆうかちゃんの方が（ほかの女の子より）気持ちが上だったんですけど、まだお互いが決め切れてなかった部分は少しあった。2日目の夜デートで話して、エモい雰囲気で…。
ゆうか：あはは（笑）！
――カップル成立できる自信はありましたか？
ゆうか：あった？
りお：ゆうかちゃんは、誰とも付き合わないか、俺と付き合うかっていうのは思った。
ゆうか：そうでしたね。3日目のアピールタイムの時までは。りおくんと成立するか、誰ともしないか。でも最後のアピールタイムで決め切ったので、成立できました。
――りおくんから告白でしたが、告白前日の夜はどういう気持ちでしたか？
りお：悔いがないように行こうって思いました。緊張はなくて、付き合えなかったら、「うわあ〜」って感じだったんですけど、正直、ゆうかちゃんも「自分選んでくれるんじゃないかな」って思っていて。雰囲気が似ていたってのもあったし、一番楽しかったってのもあったので、「もしかしたらいけるんじゃないかな」と思っていました。
――ゆうかちゃんは2日目の夜、どんな感じでしたか？
ゆうか：吐きそうでした。悩みすぎて…。どうしたらいいかわからんくって、めっちゃ悩んでいました。ご飯が食べれなかったです、悩みすぎて。
――今回は男子から告白でしたが、女子から告白だったら、どういう告白をされたかったですか？
りお：「ゆうかの笑顔をずっと守ってください」。
ゆうか：セリフまで明確に考えてくれるのね。
りお：って言ったら、俺はもう何も言わずにハグしてました。
ゆうか：「お願いします」の前に？フライングハグ？
■“ゼロ距離”だったナイトプールの帰り道、何考えてた？
――その理想、最後に叶えちゃいましょう！改めて、お互いの好きなところを教えてください
ゆうか：見た目とか、おもしろいところもそうなんですけど、意外と真面目なところもあって。色々考えてくれてるから。自分のことも、周りのことも。全ての物事に対して真剣で、そこがいいなと思います。
りお：物事に対して逃げない性格。最後まで粘り強く行って、自分と向き合っているのを見て、すごいステキな子だし、すごい強い子なんだなって思います。
――ふわふわしているのかなと思っていたのですが、しゃべり方が意外とサバサバしていて、ギャップを感じました
ゆうか：確かに、あざとい感じではないかもしれないです。大阪弁やと思います。
――りおくんは、ゆうかちゃんに感じたギャップはありますか？
りお：思ったことを言ってくれるのは、ギャップを感じましたね。さすが関西の…。
ゆうか：関西の女って（笑）？
――関西弁はかわいく感じますか？
りお：かわいいなと思ったし、感染っちゃって、ちょっとだけ。
ゆうか：めっちゃ感染ってるんですよ。
りお：「ほんまにね」みたいな。
ゆうか：「そうやで」とか。イントネーションとかもな、ちょっと感染ってきてるよな。
りお：感染ってきちゃってる（笑）。エセ関西弁は怒られちゃうらしくて。
ゆうか：言うてます。「エセは関西に嫌われるからやめときや」って（笑）。
りお：関東に戻すか、もう完全関西にいくか、俺が（笑）。
――直してほしいところはありますか？
りお：自分だけであまり溜め込まないでほしいなと思います。
ゆうか：マジで完璧です。強いて言うなら、たまにLINEを既読無視してくる。言ったことあるんですよ、「既読無視しんといてよ」って。「ゆうかちゃんからのLINEは、返信を考えたら忘れちゃう」って言ってた。怒ってないんですけど、返してくれたらうれしいかな。
りお：返す、返す！返信を考えてたら、忘れちゃってて…。
――最近お互いのことでキュンとした瞬間は？
りお：ゆうかちゃんが、すごい眠そうな声で、「大好きだよ」って言ってくれるのは…。あれはちょっとやばいですね。キュンじゃなくてギュンですね。
ゆうか：あはは！もうやめて〜！
――電話で？
りお：はい。寝る直前に、寂しいのかわからないんですけど、「大好きだよ」って言ってくれるのがマジでかわいい。
――ゆうかちゃんがキュンとしたことは？
ゆうか：現場で会って、（見つめられて）「かわいい」って言ってくれる。周りのスタッフさんたちとかもいる時、急にトントンってされて、「何するんかな」と思ったら「今日もかわいい」って言ってくれるのとかがうれしいです。
りお：全部言うね〜（笑）！
――気持ちが漏れ出ちゃう？
りお：はい、そうです。その通りです。
ゆうか：怖くないですか？だって、こうやって（近づいて）されて、こうやって耳元まで来られたら、「何言われるの」って思うじゃないですか。「今日もかわいい」って言われるから（笑）。
――息を吐くように「かわいい」って言っちゃう？
りお：もう、本当にその通りですね。
ゆうか：呼吸よりしてるんちゃう？
りお：呼吸だね。本当に呼吸。
ゆうか：あはは（笑）。
りお：かわいいっす、マジで。
――旅中で一番記憶に残っているデートは？
りお＆ゆうか：せーの、ナイトプール！
――すごく密着していましたもんね。どういう気持ちでしたか？
りお：ドキドキしてました。「近っ！」て思った。
――『今日好き』で稀に見るレベルの密着度でした
ゆうか：ないんじゃない？今まで。距離が近すぎたのもそうやし、あの後の2ショットもめっちゃ楽しくって。超素を出したし、筋肉を殴って、めっちゃ楽しかった。青い花を（引かなかったのを）暴露しちゃったのもおもしろかったし…。全部楽しかったです。
――暴露しちゃってましたね（笑）。気持ちが高ぶってしまって？
りお：はい、しちゃいましたね（笑）。隠すこと忘れてた（笑）。
――ナイトプールが終わった後、どんな気持ちでホテルに戻りましたか？
りお：楽しすぎたせいか、結構寝ちゃってました。もう幸せで。
ゆうか：幸せで寝た？
りお：めちゃめちゃ寝れた。
ゆうか：（爆笑）もう〜！楽しかった分、「どうしよう」って気持ちが高くなって。あの後のバスの中では、スタッフさんたちに「やばい！やばいやばい」って言ってました。
■りお“理想の告白”をゆうかが叶える「ヤバいな…」
――お2人は、デートをたくさんできていましたよね
ゆうか：確かに。
りお：毎回行ったもんね、ゆうかちゃんと。
ゆうか：一緒におる時間は長かったな。1日目のランチと、1日目の夜デート。2日目の昼、動物園で2ショットして、2日目の夜デート行って。3日目の朝…。結構一緒におるな。
りお：めっちゃいたね。
――最後の2ショットで、サッカーボールにメッセージを書いていましたね。いつやろうと決めたのですか？
りお：旅の前から、ゆうかちゃんもサッカーが好きっていうのは知っていて。サッカーはできるだけ見せたいなって思ってたんですけど、メッセージは土壇場です。「なんか足りないな」と思って、何かできることないかなって考えました。直接気持ちを伝えるのもいいんですけど、「バレずにメッセージ付きで書いちゃおうかな」思って。
――もらってどうでしたか？
ゆうか：めっちゃうれしかったです。びっくりしました。そんなことしてくれると思わんかったし、お互いに質問し合おう、みたいな感じでサッカーし始めたから。それがしたくってサッカーボール持ってきてくれたのかなって思っていて。
――ゆうかちゃんもりおくんもサッカー好きですね
ゆうか：うれしいな。趣味合うっていいよな。
りお：ね！
――サッカー観戦デートも？
ゆうか：話してますね！
――これから2人でしたいことは？
ゆうか：「大阪に来たい」って言ってくれてて。大阪旅行を一緒にしたいなと思います。
――りおくん、大阪に行ったことありますか？
りお：あるんですけど、サッカーで行ったので、ゆうかちゃんの地元の方は全く行ったことがなくて。観光はしたことないからしてみたいなと思います。
――行きたいところは？
りお：河川敷。川。
ゆうか：大阪で川!?
りお：誰もいない、川。
ゆうか：大阪に来て川（笑）!?グリコとか言うんかなって思ったら。
りお：人が多い。だめだよ、あそこは！あれはロマンチックちゃう。
――ゆうかちゃんはどういうデートを考えてるんですか？
ゆうか：たこ焼きとか食べに行きますかね。
りお：お、いいね！
ゆうか：ゆうかの家でタコパとか？あ、大阪観光ちゃうか、それ。ゆうかの家観光か（笑）。
――大阪デート以外でしたいことは？
りお：一番したいのは、2人きりで語り合ったりとか、感謝の気持ち伝えたりとか。
――放送を見て、感想を言い合っていますか？
ゆうか：電話しながらリアタイしてます。3話の予告で、自分が泣いてたんですよ。放送が終わった後に「ゆうかちゃんあのさ、言える範囲でいいんだけど…」って言われて、「何を言われんの」と思ったら、「なんで泣いてたん」って言われて（笑）。
りお：それ言おうと思ってた（笑）。（予告で）自分が「ちょっといいですか？報告したいことがあって」って言った後に、ゆうかちゃんの（泣いている）映像が流れてきて…。俺がフライングして俺が振られちゃった、みたいになってた。
ゆうか： みんな言ってたよな（笑）。全然ちゃうのにな（笑）。
りお：なんで泣いてたんだろうって思いましたね。
――涙の真相は？
ゆうか：ほかの男の子もおったし、自分自身がどうしたらいいか、わかんなくなっちゃって。りおくんのことが好きやったけど、決め手が何かわからんくなって。成立したいけど、ほんまに成立していいんかとか、いろんな感情が巡っちゃって。どうしたらいいかわからんくなって、泣いちゃいました。
――これからどういうカップルになっていきたいか教えてください
ゆうか：自分たちらしく、「まわりがこう言ったから、こうしよう」とかじゃなくて、自分たちは自分たちらしくいきたいなって思います。
りお：ゆかりおカップルは、笑ってる顔が似てるし、自分たちの武器だと思うので、これからもたくさん笑って、ずっと幸せなカップルでいたいと思います。
ゆうか：いいね。笑顔が絶えないカップルね。
――視聴者の方へメッセージをお願いします！
りお＆ゆうか：応援よろしくお願いします！
――最後にゆうかちゃんから、りおくん理想の告白をお願いします！
ゆうか：りおくん、ゆうかの笑顔をずっと見守っていてください！お願いします！
りお：（無言で抱きしめる）
ゆうか：あはは（笑）！もう〜、恥ずかしいよ〜（笑）！
りお：ヤバいな…。