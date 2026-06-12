りお＆ゆうか （C）ORICON NewS inc.

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　ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「ラヨーン編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったりお（酒井理央）とゆうか（森口優花）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。

【動画】りおが“オラオラモード全開”で壁ドン告白！インタビューの模様

■3回目の旅だったりお「本気で好きな子に出会ったらこうなるんだな、人は」

――告白成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください

ゆうか：「うわ〜りおくんや！」みたいな（笑）。

――りおくんが参加していた旅は見ていましたか？

ゆうか：大体見ていました。

――放送を見ていてどういう印象でしたか？

ゆうか：おもしろい人やなって思ってました。

――実際に会ってみて、印象は変わりましたか？

ゆうか：変わらなかったですよ、めちゃめちゃ明るかったし。しかもめっちゃ話しやすかった。会話の波長も合うし、一番話しやすかった。

――りおくんは、クライストチャーチ編の時に、ゆうかちゃんに「継続で来てほしい」と言っていましたが、その理由は？

りお：（チュンチュン編で）「パパとママに会いたい」って言っていた時に、マジでかわいすぎて。あと性格もすごい明るい子だなって思ったので、相性は絶対合うなと思いました。旅で出会ってみたかったです。

ゆうか：あはは（笑）。

――今回の旅でゆうかちゃんの姿を見た時、どう思いましたか？

りお：「来た！」って思いました。ゆうかちゃんが好きなタイプを「話を聞いてくれる人」って言った時に、無意識に「聞こ」って小声で言っちゃっていて（笑）。

――スタジオの見届人の方々にも突っ込まれていましたね（笑）。

りお：だいぶ突っ込まれてましたね。「何、聞こって？」って（笑）。

――ゆうかちゃんも刺さってましたよね？

ゆうか：刺さりました。めっちゃうれしかったです。

――りおくんは今回が3回目の旅、ゆうかちゃんは2回目の旅でした。前回の旅と「ここを変えよう」と思って臨んだことはありますか？

ゆうか：自分の素を出すことです。めっちゃ素を出すように頑張りました。前回は、緊張とか不安があって、何したらいいかがわからなくて。全然自分を出せへんくって、静かなキャラみたいな感じになってたんですけど、ほんまは結構しゃべるし。ラヨーン編では、自分の素を出せるように意識しました。

りお：変えようとは思わなかったんですけど、ゆうかちゃんが来たから、すごい恋しちゃってて。「あ、本気で好きな子に出会ったらこうなるんだな、人は」っていうのを、放送を見て思いました。

――2泊3日という短い時間でしたが、明確に好きだなって確信した瞬間は？

ゆうか：徐々に気持ちが上がっていってるなとは思っていて。最後のアピールタイムでりおくんと付き合いたいなって思いました。

――決め手は？

ゆうか：一番話しやすかったし、一番素で話せてたから。みんな話して楽しかったし、みんなとどんなことをしても楽しかったんですけど、「自分から話振らないと」って気使っちゃう部分もあって。それがなく話せたのがりおくんでした。

――りおくんははどこで好きだなって確信しましたか？

りお：2日目の夜の灯籠流しの時にはもう完全に好きでした。それまではゆうかちゃんの方が（ほかの女の子より）気持ちが上だったんですけど、まだお互いが決め切れてなかった部分は少しあった。2日目の夜デートで話して、エモい雰囲気で…。

ゆうか：あはは（笑）！

――カップル成立できる自信はありましたか？

ゆうか：あった？

りお：ゆうかちゃんは、誰とも付き合わないか、俺と付き合うかっていうのは思った。

ゆうか：そうでしたね。3日目のアピールタイムの時までは。りおくんと成立するか、誰ともしないか。でも最後のアピールタイムで決め切ったので、成立できました。

――りおくんから告白でしたが、告白前日の夜はどういう気持ちでしたか？

りお：悔いがないように行こうって思いました。緊張はなくて、付き合えなかったら、「うわあ〜」って感じだったんですけど、正直、ゆうかちゃんも「自分選んでくれるんじゃないかな」って思っていて。雰囲気が似ていたってのもあったし、一番楽しかったってのもあったので、「もしかしたらいけるんじゃないかな」と思っていました。

――ゆうかちゃんは2日目の夜、どんな感じでしたか？

ゆうか：吐きそうでした。悩みすぎて…。どうしたらいいかわからんくって、めっちゃ悩んでいました。ご飯が食べれなかったです、悩みすぎて。

――今回は男子から告白でしたが、女子から告白だったら、どういう告白をされたかったですか？

りお：「ゆうかの笑顔をずっと守ってください」。

ゆうか：セリフまで明確に考えてくれるのね。

りお：って言ったら、俺はもう何も言わずにハグしてました。

ゆうか：「お願いします」の前に？フライングハグ？

■“ゼロ距離”だったナイトプールの帰り道、何考えてた？

――その理想、最後に叶えちゃいましょう！改めて、お互いの好きなところを教えてください

ゆうか：見た目とか、おもしろいところもそうなんですけど、意外と真面目なところもあって。色々考えてくれてるから。自分のことも、周りのことも。全ての物事に対して真剣で、そこがいいなと思います。

りお：物事に対して逃げない性格。最後まで粘り強く行って、自分と向き合っているのを見て、すごいステキな子だし、すごい強い子なんだなって思います。

――ふわふわしているのかなと思っていたのですが、しゃべり方が意外とサバサバしていて、ギャップを感じました

ゆうか：確かに、あざとい感じではないかもしれないです。大阪弁やと思います。

――りおくんは、ゆうかちゃんに感じたギャップはありますか？

りお：思ったことを言ってくれるのは、ギャップを感じましたね。さすが関西の…。

ゆうか：関西の女って（笑）？

――関西弁はかわいく感じますか？

りお：かわいいなと思ったし、感染っちゃって、ちょっとだけ。

ゆうか：めっちゃ感染ってるんですよ。

りお：「ほんまにね」みたいな。

ゆうか：「そうやで」とか。イントネーションとかもな、ちょっと感染ってきてるよな。

りお：感染ってきちゃってる（笑）。エセ関西弁は怒られちゃうらしくて。

ゆうか：言うてます。「エセは関西に嫌われるからやめときや」って（笑）。

りお：関東に戻すか、もう完全関西にいくか、俺が（笑）。

――直してほしいところはありますか？

りお：自分だけであまり溜め込まないでほしいなと思います。

ゆうか：マジで完璧です。強いて言うなら、たまにLINEを既読無視してくる。言ったことあるんですよ、「既読無視しんといてよ」って。「ゆうかちゃんからのLINEは、返信を考えたら忘れちゃう」って言ってた。怒ってないんですけど、返してくれたらうれしいかな。

りお：返す、返す！返信を考えてたら、忘れちゃってて…。

――最近お互いのことでキュンとした瞬間は？

りお：ゆうかちゃんが、すごい眠そうな声で、「大好きだよ」って言ってくれるのは…。あれはちょっとやばいですね。キュンじゃなくてギュンですね。

ゆうか：あはは！もうやめて〜！

――電話で？

りお：はい。寝る直前に、寂しいのかわからないんですけど、「大好きだよ」って言ってくれるのがマジでかわいい。

――ゆうかちゃんがキュンとしたことは？

ゆうか：現場で会って、（見つめられて）「かわいい」って言ってくれる。周りのスタッフさんたちとかもいる時、急にトントンってされて、「何するんかな」と思ったら「今日もかわいい」って言ってくれるのとかがうれしいです。

りお：全部言うね〜（笑）！

――気持ちが漏れ出ちゃう？

りお：はい、そうです。その通りです。

ゆうか：怖くないですか？だって、こうやって（近づいて）されて、こうやって耳元まで来られたら、「何言われるの」って思うじゃないですか。「今日もかわいい」って言われるから（笑）。

――息を吐くように「かわいい」って言っちゃう？

りお：もう、本当にその通りですね。

ゆうか：呼吸よりしてるんちゃう？

りお：呼吸だね。本当に呼吸。

ゆうか：あはは（笑）。

りお：かわいいっす、マジで。

――旅中で一番記憶に残っているデートは？

りお＆ゆうか：せーの、ナイトプール！

――すごく密着していましたもんね。どういう気持ちでしたか？

りお：ドキドキしてました。「近っ！」て思った。

――『今日好き』で稀に見るレベルの密着度でした

ゆうか：ないんじゃない？今まで。距離が近すぎたのもそうやし、あの後の2ショットもめっちゃ楽しくって。超素を出したし、筋肉を殴って、めっちゃ楽しかった。青い花を（引かなかったのを）暴露しちゃったのもおもしろかったし…。全部楽しかったです。

――暴露しちゃってましたね（笑）。気持ちが高ぶってしまって？

りお：はい、しちゃいましたね（笑）。隠すこと忘れてた（笑）。

――ナイトプールが終わった後、どんな気持ちでホテルに戻りましたか？

りお：楽しすぎたせいか、結構寝ちゃってました。もう幸せで。

ゆうか：幸せで寝た？

りお：めちゃめちゃ寝れた。

ゆうか：（爆笑）もう〜！楽しかった分、「どうしよう」って気持ちが高くなって。あの後のバスの中では、スタッフさんたちに「やばい！やばいやばい」って言ってました。

■りお“理想の告白”をゆうかが叶える「ヤバいな…」

――お2人は、デートをたくさんできていましたよね

ゆうか：確かに。

りお：毎回行ったもんね、ゆうかちゃんと。

ゆうか：一緒におる時間は長かったな。1日目のランチと、1日目の夜デート。2日目の昼、動物園で2ショットして、2日目の夜デート行って。3日目の朝…。結構一緒におるな。

りお：めっちゃいたね。

――最後の2ショットで、サッカーボールにメッセージを書いていましたね。いつやろうと決めたのですか？

りお：旅の前から、ゆうかちゃんもサッカーが好きっていうのは知っていて。サッカーはできるだけ見せたいなって思ってたんですけど、メッセージは土壇場です。「なんか足りないな」と思って、何かできることないかなって考えました。直接気持ちを伝えるのもいいんですけど、「バレずにメッセージ付きで書いちゃおうかな」思って。

――もらってどうでしたか？

ゆうか：めっちゃうれしかったです。びっくりしました。そんなことしてくれると思わんかったし、お互いに質問し合おう、みたいな感じでサッカーし始めたから。それがしたくってサッカーボール持ってきてくれたのかなって思っていて。

――ゆうかちゃんもりおくんもサッカー好きですね

ゆうか：うれしいな。趣味合うっていいよな。

りお：ね！

――サッカー観戦デートも？

ゆうか：話してますね！

――これから2人でしたいことは？

ゆうか：「大阪に来たい」って言ってくれてて。大阪旅行を一緒にしたいなと思います。

――りおくん、大阪に行ったことありますか？

りお：あるんですけど、サッカーで行ったので、ゆうかちゃんの地元の方は全く行ったことがなくて。観光はしたことないからしてみたいなと思います。

――行きたいところは？

りお：河川敷。川。

ゆうか：大阪で川!?

りお：誰もいない、川。

ゆうか：大阪に来て川（笑）!?グリコとか言うんかなって思ったら。

りお：人が多い。だめだよ、あそこは！あれはロマンチックちゃう。

――ゆうかちゃんはどういうデートを考えてるんですか？

ゆうか：たこ焼きとか食べに行きますかね。

りお：お、いいね！

ゆうか：ゆうかの家でタコパとか？あ、大阪観光ちゃうか、それ。ゆうかの家観光か（笑）。

――大阪デート以外でしたいことは？

りお：一番したいのは、2人きりで語り合ったりとか、感謝の気持ち伝えたりとか。

――放送を見て、感想を言い合っていますか？

ゆうか：電話しながらリアタイしてます。3話の予告で、自分が泣いてたんですよ。放送が終わった後に「ゆうかちゃんあのさ、言える範囲でいいんだけど…」って言われて、「何を言われんの」と思ったら、「なんで泣いてたん」って言われて（笑）。

りお：それ言おうと思ってた（笑）。（予告で）自分が「ちょっといいですか？報告したいことがあって」って言った後に、ゆうかちゃんの（泣いている）映像が流れてきて…。俺がフライングして俺が振られちゃった、みたいになってた。

ゆうか： みんな言ってたよな（笑）。全然ちゃうのにな（笑）。

りお：なんで泣いてたんだろうって思いましたね。

――涙の真相は？

ゆうか：ほかの男の子もおったし、自分自身がどうしたらいいか、わかんなくなっちゃって。りおくんのことが好きやったけど、決め手が何かわからんくなって。成立したいけど、ほんまに成立していいんかとか、いろんな感情が巡っちゃって。どうしたらいいかわからんくなって、泣いちゃいました。

――これからどういうカップルになっていきたいか教えてください

ゆうか：自分たちらしく、「まわりがこう言ったから、こうしよう」とかじゃなくて、自分たちは自分たちらしくいきたいなって思います。

りお：ゆかりおカップルは、笑ってる顔が似てるし、自分たちの武器だと思うので、これからもたくさん笑って、ずっと幸せなカップルでいたいと思います。

ゆうか：いいね。笑顔が絶えないカップルね。

――視聴者の方へメッセージをお願いします！

りお＆ゆうか：応援よろしくお願いします！

――最後にゆうかちゃんから、りおくん理想の告白をお願いします！

ゆうか：りおくん、ゆうかの笑顔をずっと見守っていてください！お願いします！

りお：（無言で抱きしめる）

ゆうか：あはは（笑）！もう〜、恥ずかしいよ〜（笑）！

りお：ヤバいな…。