ミュージカル『民王』、選挙ポスター風ビジュアル解禁 メインキャストが決意に満ちた表情
9〜10月に東京・シアタークリエで上演されるミュージカル『民王』のビジュアル第1弾が解禁された。
【動画】ミュージカル『民王』混乱をコミカルに表現したスポット映像
作家・池井戸潤氏の小説初の舞台化となる同作。『民王』は、2010年に刊行。ひょんなことから内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わり巻き起こる混乱を、社会や政治への皮肉や風刺を絡めて描いたコメディー小説で、10年に単行本、13年に文藝春秋より文春文庫版、19年KADOKAWAより角川文庫版が刊行された。また、2015年にテレビ朝日系でドラマ化され、24年にはテレビドラマオリジナルストーリーとして『民王R』が放送された。現職総理大臣の武藤泰山の息子・翔役を有澤樟太郎、武藤泰山役を別所哲也が務める。
このたび、メインキャスト9人の決意に満ちた表情を写した選挙ポスター風ビジュアルと、内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わったことで生じる混乱をコミカルに表現したスポット映像が公開された。
【動画】ミュージカル『民王』混乱をコミカルに表現したスポット映像
作家・池井戸潤氏の小説初の舞台化となる同作。『民王』は、2010年に刊行。ひょんなことから内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わり巻き起こる混乱を、社会や政治への皮肉や風刺を絡めて描いたコメディー小説で、10年に単行本、13年に文藝春秋より文春文庫版、19年KADOKAWAより角川文庫版が刊行された。また、2015年にテレビ朝日系でドラマ化され、24年にはテレビドラマオリジナルストーリーとして『民王R』が放送された。現職総理大臣の武藤泰山の息子・翔役を有澤樟太郎、武藤泰山役を別所哲也が務める。
このたび、メインキャスト9人の決意に満ちた表情を写した選挙ポスター風ビジュアルと、内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わったことで生じる混乱をコミカルに表現したスポット映像が公開された。