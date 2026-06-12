「日向坂46×YouTube」大特集 巻頭は大野愛実の“昆虫採集”グラビア 野球企画や日向坂バレー部なども深堀り
23日発売の『BRODY』8月号では、「日向坂46×YouTube」をテーマにした大特集を実施する。日向坂46の公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」を軸に、53ページにわたってその魅力と軌跡を徹底的に掘り下げる。
【写真】絵になる！まさかの昆虫採集グラビアを披露した大野愛実
巻頭には五期生・大野愛実が「日向坂ちゃんねる」内の人気企画にちなんで、“昆虫採集”をテーマにしたグラビアで登場。実際に公園に行き、生き物を観察するカットをはじめ、昆虫をモチーフにしたブローチとともに横たわる透明感あふれるカットなどを収録する。グラビアに加え、虫採りを切り口にしたインタビューも掲載される。
続くページでは、「日向坂ちゃんねる」を盛り上げてきた野球企画や、新たに加入した五期生による企画会議インタビューを実施。山口陽世×石塚瑶季×高井俐香、大田美月×佐藤優羽の2組が、「日向坂ちゃんねる」での印象的な企画や撮影の裏話、そして今後挑戦してみたい企画について語り合った。
そして、大人気企画「日向坂バレー部」の潜入レポートも掲載。部員である小坂菜緒、高橋未来虹（高＝はしごだか）、森本茉莉、清水理央、正源司陽子に加え、今回の収録で新たに部員となったメンバーも参加し、練習の模様や初の対外試合に臨む様子を徹底密着した。
さらに、「日向坂ちゃんねる」約3年分の動画を網羅したレビューページも収録。動画一覧とともにチャンネルの歩みを振り返ることができる構成となっている。加えて、『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）でも動画制作を支える長尾真氏とYouTube担当マネージャーの対談インタビューや、おひさまが選ぶ名シーン集など、ファン必見の企画が目白押しだ。
また、今号ではメンバー全員へのアンケート企画を敢行。それぞれが考案した「やってみたいYouTube企画」を一挙掲載し、メンバーの発想力と個性が存分に感じられる内容となっている。
日向坂46の五期生が「夜明け」をテーマにペアグラビア＆インタビューに臨む新連載「革命前夜」第2回には、蔵盛妃那乃と鶴崎仁香が登場。夜の市街地で撮影されたグラビアと、それぞれの目標や現在地について熱く語った対談インタビューが掲載されている。
そのほか同号では、元SKE48・古畑奈和のグラビア＆インタビューをはじめ、山崎あみ、いぎなり東北産・吉瀬真珠のグラビア＆インタビュー、後藤真希の巻末インタビュー特集なども収録する。
【写真】絵になる！まさかの昆虫採集グラビアを披露した大野愛実
巻頭には五期生・大野愛実が「日向坂ちゃんねる」内の人気企画にちなんで、“昆虫採集”をテーマにしたグラビアで登場。実際に公園に行き、生き物を観察するカットをはじめ、昆虫をモチーフにしたブローチとともに横たわる透明感あふれるカットなどを収録する。グラビアに加え、虫採りを切り口にしたインタビューも掲載される。
そして、大人気企画「日向坂バレー部」の潜入レポートも掲載。部員である小坂菜緒、高橋未来虹（高＝はしごだか）、森本茉莉、清水理央、正源司陽子に加え、今回の収録で新たに部員となったメンバーも参加し、練習の模様や初の対外試合に臨む様子を徹底密着した。
さらに、「日向坂ちゃんねる」約3年分の動画を網羅したレビューページも収録。動画一覧とともにチャンネルの歩みを振り返ることができる構成となっている。加えて、『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）でも動画制作を支える長尾真氏とYouTube担当マネージャーの対談インタビューや、おひさまが選ぶ名シーン集など、ファン必見の企画が目白押しだ。
また、今号ではメンバー全員へのアンケート企画を敢行。それぞれが考案した「やってみたいYouTube企画」を一挙掲載し、メンバーの発想力と個性が存分に感じられる内容となっている。
日向坂46の五期生が「夜明け」をテーマにペアグラビア＆インタビューに臨む新連載「革命前夜」第2回には、蔵盛妃那乃と鶴崎仁香が登場。夜の市街地で撮影されたグラビアと、それぞれの目標や現在地について熱く語った対談インタビューが掲載されている。
そのほか同号では、元SKE48・古畑奈和のグラビア＆インタビューをはじめ、山崎あみ、いぎなり東北産・吉瀬真珠のグラビア＆インタビュー、後藤真希の巻末インタビュー特集なども収録する。