山下美月、27歳の誕生日を祝う“初”のバースデーイベント決定「何をするかは…お楽しみに…」
元乃木坂46で俳優の山下美月が7月26日に27歳の誕生日を迎えることを記念し、バースデーイベントを8月29日に東京・ニッショーホールにて開催することが決定した。山下がバースデーイベントを開催するのはこれが初となる。
【写真】運転席で大人の色気を醸し出す山下美月
『MIZUKI YAMASHITA BIRTHDAY EVENT 2026』は昼・夜の2公演を予定。きょう12日午後6時より、山下美月メッセージ購読者向けの先行販売（抽選）を開始する。7月3日午後6時からは一般発売も予定している。
【山下美月コメント】
初めてのバースデーイベントが決定いたしました！
ファンの皆さんとお祝いできて、とっても嬉しいです
何をするかは…お楽しみに…
今からワクワクしてますー！待っていてくださーい！
山下は、1999年7月26日生まれ。O型。東京都出身。2016年、高校2年生のときに「乃木坂46 3期生オーディション」に合格してデビュー。2021年1月発売の26thシングル「僕は僕を好きになる」では初センターを務め、以降グループのエースとして活躍。2024年5月11日・12日には、東京ドームで『乃木坂46 山下美月 卒業コンサート』を開催した。卒業後はモデルとしての活動や映画『火喰鳥を、喰う』（2025）、フジテレビ系ドラマ『新東京水上警察』（2025）、舞台『成瀬は天下を取りにいく』（2026）への出演など幅広く活動している。
【写真】運転席で大人の色気を醸し出す山下美月
『MIZUKI YAMASHITA BIRTHDAY EVENT 2026』は昼・夜の2公演を予定。きょう12日午後6時より、山下美月メッセージ購読者向けの先行販売（抽選）を開始する。7月3日午後6時からは一般発売も予定している。
初めてのバースデーイベントが決定いたしました！
ファンの皆さんとお祝いできて、とっても嬉しいです
何をするかは…お楽しみに…
今からワクワクしてますー！待っていてくださーい！
山下は、1999年7月26日生まれ。O型。東京都出身。2016年、高校2年生のときに「乃木坂46 3期生オーディション」に合格してデビュー。2021年1月発売の26thシングル「僕は僕を好きになる」では初センターを務め、以降グループのエースとして活躍。2024年5月11日・12日には、東京ドームで『乃木坂46 山下美月 卒業コンサート』を開催した。卒業後はモデルとしての活動や映画『火喰鳥を、喰う』（2025）、フジテレビ系ドラマ『新東京水上警察』（2025）、舞台『成瀬は天下を取りにいく』（2026）への出演など幅広く活動している。