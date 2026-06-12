◇女子ゴルフツアー 宮里藍サントリー・レディース第2日（2026年6月12日 兵庫県 六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）

41位から出たツアー1勝の荒木優奈（20＝Sky）が8バーディー、ボギーなしの64で回り、通算10アンダーの3位に急浮上した。トップとは5打差。

インから出て、最初の10番で20メートル近いロングパットをねじ込んで波に乗り、14番まで5連続バーディー。後半も3つ伸ばしてリーダーボードを駆け上がった。

荒木は「いいゴルフをしている感覚もなくて、気づいたらいいスコアで回っていた。予選ギリギリでスタートしたので、ホッとした」と安堵（あんど）の表情で話した。

前週は海外メジャー全米女子オープンに出場。初日は72で回り42位と踏ん張ったが、2日目に76を叩いて81位で予選落ちに終わり悔しい思いを胸に帰国した。

開幕前日は2時間置きに目を覚ますなど時差ボケが残り体調も万全ではなかったが「今日は起きる時間が早かったのもあったので、ゆっくり眠れた」と回復傾向。昨年のゴルフ5レディース以来のツアー2勝目を狙える好位置で週末に向かう。

荒木は「伸ばし合いの展開になると思うので、思い切って攻めてたくさんバーディーを取るプレーが必要だと思う」と力を込めた。