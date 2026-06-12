大の車好き・本並健治、これまで乗り換えてきた台数にツッコミ「アホちゃいますの？」
サッカー解説者・タレントの本並健治が13日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（毎週土曜 後6：58 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】150平米、14億5000万円のマンションを見学する本並健治ら
大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回はメッセンジャーの黒田有、本並、橋下徹氏が過去にも番組で訪れたことがあるうめきたエリアで「天空おっさんぽ」を満喫する。
黒田と橋下がグラングリーンを歩いていると、広場でバドミントンを楽しむ今回のゲスト・元日本代表ゴールキーパーの本並健治を発見。橋下は「やっぱりかっこいいですね〜」と惚れ惚れする。本並は現在61歳。橋下と黒田は「見えない！」と目を丸くする。
散策しながら、本並の経歴を深掘り。1987年にガンバ大阪の前身・松下電器産業サッカー部に入団した本並は、Jリーグ発足前まではサラリーマンとして勤務していた。「安定した会社で部長くらいになれればと思っていた」と明かす。黒田は「堅いんですね！」と意外そうな表情を見せると、本並は「考え方はこう見えて堅い」と語る。
一行が訪れたのは、地上46階建て・総戸数484戸を誇る高級タワーマンション「グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE」。大阪府枚方市出身の本並は、「大阪にも（家が）ほしい」という。そこで、本並にぴったりの特別な物件があるという、同マンションの8階へ向かう。
案内された部屋に入ると、リビングから見えたのは、なんと車。黒田は「どういうこと!?」とびっくり。ここは大阪初の“カーギャラリー住戸”で、愛車をリビングから眺められるのが特徴。ガレージの仕組みを聞いた黒田は、「こんな近未来な！」と驚きっぱなし。
想定価格12億円というこの物件をもし買うとしても、黒田が「車は軽トラ、というわけにはいかへん」と話す一方、大の車好きだという本並は「これが理想ですね。夜、お酒を飲みながら車を見て」と憧れの眼差しを向ける。本並はこれまで70台近く乗り換えてきたそうで、黒田は思わず「アホちゃいますの？」とツッコむ。
さらに一行は、特別に43階にある物件にも潜入する。150平米、14億5000万円の高級感あふれる内装で、目の前には見事な眺望が広がる。黒田に「どうですか？」と勧められた本並は、妻・丸山桂里奈に電話してみることに。「無理！」と即答されるが、「タワーマンションの高層階を地下に掘ってくれたら、14億円でも買うかも」と不思議な提案を始める。
【番組カット】150平米、14億5000万円のマンションを見学する本並健治ら
大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回はメッセンジャーの黒田有、本並、橋下徹氏が過去にも番組で訪れたことがあるうめきたエリアで「天空おっさんぽ」を満喫する。
黒田と橋下がグラングリーンを歩いていると、広場でバドミントンを楽しむ今回のゲスト・元日本代表ゴールキーパーの本並健治を発見。橋下は「やっぱりかっこいいですね〜」と惚れ惚れする。本並は現在61歳。橋下と黒田は「見えない！」と目を丸くする。
一行が訪れたのは、地上46階建て・総戸数484戸を誇る高級タワーマンション「グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE」。大阪府枚方市出身の本並は、「大阪にも（家が）ほしい」という。そこで、本並にぴったりの特別な物件があるという、同マンションの8階へ向かう。
案内された部屋に入ると、リビングから見えたのは、なんと車。黒田は「どういうこと!?」とびっくり。ここは大阪初の“カーギャラリー住戸”で、愛車をリビングから眺められるのが特徴。ガレージの仕組みを聞いた黒田は、「こんな近未来な！」と驚きっぱなし。
想定価格12億円というこの物件をもし買うとしても、黒田が「車は軽トラ、というわけにはいかへん」と話す一方、大の車好きだという本並は「これが理想ですね。夜、お酒を飲みながら車を見て」と憧れの眼差しを向ける。本並はこれまで70台近く乗り換えてきたそうで、黒田は思わず「アホちゃいますの？」とツッコむ。
さらに一行は、特別に43階にある物件にも潜入する。150平米、14億5000万円の高級感あふれる内装で、目の前には見事な眺望が広がる。黒田に「どうですか？」と勧められた本並は、妻・丸山桂里奈に電話してみることに。「無理！」と即答されるが、「タワーマンションの高層階を地下に掘ってくれたら、14億円でも買うかも」と不思議な提案を始める。