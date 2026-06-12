KKTが先週からお伝えしている遊覧ヘリの引き上げについて、急展開です。



乗っていた3人と機体が熊本･阿蘇中岳第一火口内に取り残されたまま、引き上げが難航していましたが、12日、熊本県警が機体を引き上げることが明らかになりました。



事業費はおよそ4億4000万円を見込んでいます。



今年2026年1月、阿蘇中岳第一火口内の斜面で大破した状態で発見された遊覧ヘリ。



台湾からの観光客2人とパイロットが乗っていましたが、2次災害が懸念されるため救助は打ち切りになっていました。





引き上げの方法や時期が決まらぬまま梅雨入りする中で、熊本県警は、12日、火口内に取り残された3人と機体の引き上げを捜査の一環として行うと明らかにしました。

事業費はおよそ4億4000万円を見込んでいるということです。



作業は千葉県の業者に発注し、火口内に人は入らず、無人の重機を遠隔操作する方針です。



この業者は熊本地震の土砂崩れ現場で無人重機を使った復旧工事の実績があり、今回、引き上げ方法などを提案していました。

阿蘇火山防災会議協議会は、引き上げのため、6月15日から7月31日まで火口周辺の業者の立ち入りを許可したと発表しました。



ただ引き上げの詳しい日程は決まっていないということです。



阿蘇市の松嶋和子市長は「作業ができるだけ早期かつ安全に完了するよう全面的に協力していく」とコメントしています。

【スタジオ】

KKTが取材したこれまでの経緯をまとめます。



県警が行うと発表した無人重機の引き上げは、実は4月の段階で、すでに千葉の業者が提案し、防災協議会が了承していました。



一方、ヘリを運航していた匠航空の関係者は、KKTの取材に、無人の重機は費用面などに課題があることを明かしました。



そこで、人が火口に入るなどしてヘリを引き上げる方法を提案しましたが、防災協議会が却下しました。



なかなか打開策が見えてこない中で、きょう、急転直下の発表となったわけです。



本格的な雨のシーズンで、ヘリが滑り落ちる懸念もある中、大規模な事故などの際に充てられる国の費用で賄われることになりました。

ヘリを県警が引き上げることについて、ヘリの運航会社「匠航空」がコメントを発表しました。



「現時点において、本日発表された回収方法の具体的内容、安全対策、実施体制等について詳細を承知しておりません。そのため、当社が検討していた方法との安全性その他の比較評価についてコメントする立場にはないと考えております」