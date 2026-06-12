俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日に肺炎のため８６歳で死去していたことが１２日、分かった。玉緒さんのおいで俳優の若山騎一郎がこの日、デイリースポーツの取材に対し、昨年面会した時の様子を明かした。

騎一郎は玉緒さんの夫・勝新太郎さんの兄・若山富三郎さんの長男。

昨年の夏前ごろ、玉緒さんを療養先に訪ねたといい、「全然元気で、ろれつが回らないようなこともありませんでした。本当にきれいでした」と振り返った。

騎一郎が「おばさん、何が好きなの？」と聞くと「大谷（翔平）選手が好きなの！野球が好きというより、大谷選手が好きなの」と答えたという。部屋の壁中に勝さんと家族の写真を貼っており、家族で京都の動物園に行った写真を見せて「この時は本当に幸せだったのよ、楽しかったのよ」と回想。最後に騎一郎の妻の手を握り、「退院したらパチンコに行こう、おいしい物を食べに行こう」と語りかけていたという。

騎一郎は「とにかく明るい人でしたね。最後に行った時も明るかった」としのび、「『（勝さんに）会いたい、会いたい』と言っていましたから、大好きなパパ、勝おじさんに、雄大（長男で俳優の雁龍さん）に会えるから良かったなって思っています」と死後の世界での再会を願った。