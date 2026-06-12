１２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４９２円５８銭（０・９９％）高の５万２７７円４８銭だった。

３日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２０３銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１８０２円７７銭（２・８１％）高の６万６０２０円０４銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が上昇したことで、読売３３３に比べて上昇率が大きくなった。

トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた合意が近く署名されると表明し、１１日の米国市場は原油先物価格が下落する一方、主要な三つの株価指数がそろって上昇した。東京市場でもその流れを引き継ぎ、ＡＩ（人工知能）や半導体関連を中心に買いが集まった。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、三井金属の１７・６０％が最も大きく、ディスコ（１４・０９％）、住友金属鉱山（１１・６７％）と続いた。

下落率は、太陽誘電（５・４４％）、朝日インテック（４・８４％）、村田製作所（４・５８％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、５１・６１ポイント（１・３５％）高い３８８１・９６。