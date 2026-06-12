本田圭佑【写真：YUTAKA/アフロスポーツ】

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解説のためダラスへ出発

　サッカー元日本代表でワールドカップ（W杯）に3大会連続で出場した本田圭佑が12日、自身のXを更新。北中米W杯の日本が初戦に臨む約60時間前の最新情報に、反響が広がった。

　本田は「これからダラスに向けて出発する」と短くつづった。大人気ゲーム「ドラゴンクエスト」の何が起こるか分からない呪文から「#パルプンテ本田」「#本田節」などと添えた。

　日本時間15日午前5時、日本は北中米W杯でオランダとの初戦をダラスで迎える。本田はオランダ戦、同26日のスウェーデン戦とNHK地上波で解説。初戦の約60時間前にもたらされた最新情報に、ファンも反応した。

　Xには「今回も本田節での解説楽しみにしております！」「どんなハッシュタグやねんwww」「面白すぎるハッシュタグ」「今回も名言作っちゃいましょう」「気を付けていってらっしゃい」などのコメントが寄せられた。

　さらにドラゴンクエスト宣伝担当のXも、本田のポストを引用して「皆さんも一緒に応援しましょう　あっそ〜れ！　ハッスルハッスル〜！」とつづっていた。

（THE ANSWER編集部）