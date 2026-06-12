5月18日に第1子を出産したことを報告したフジテレビの三上真奈アナウンサー(37)が12日、インスタグラムを更新し、近況を伝えるとともに、近影も投稿した。



【写真】ママとなった落ち着きが伝わってくる凛とした表情 「キレイな黒髪がかっこいい」

三上アナは「日々とても元気に過ごしています」と近況を報告。写真は落ち着いた表情で、少しだけ微笑んでいる。



ファンから「体調良いようでよかったです 赤ちゃんとの生活楽しんでいらっしゃいますか？睡眠時間など大変なこともありますが一瞬一瞬を大切にお過ごし下さい お身体大切に 応援しています」「元気との報告を聞いて安心しました。赤ちゃんも元気ですか？ストーリーズで料理をたくさん披露していましたが無理をしないように頑張って下さいね！世界一大好きな三上さんへ」「お疲れ様です 三上アナの表情や長いキレイな黒髪が産後もキレがあってカッコ良いです 復帰を首を長くして待っています」「ノンストップに もどって おいで…2人とも 元気な 親子連れで…」などと三上アナの近況を知って安心する声や、復帰を待ちわびるメッセージが届いた。



（よろず～ニュース編集部）