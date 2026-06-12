假屋崎省吾氏

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　華道家・假屋崎省吾氏が11日に更新したブログで、ANAプレミアム席の機内食について「おいしい」と投稿した。

【写真】さすがANAプレミアム席の機内食　めっちゃおいしそうでキレイ

　假屋崎氏はブログのタイトルを「新千歳空港までANAのプレミアム席の機内食が美味しい」とし、「お疲れ様です　今日は着物のお見立て会の仕事です　羽田空港からANAプレミアム席で移動　普段は箱に入ってるけど、飛行時間が長いので、お皿に盛り付けられていて、ゆったりとした気分でいただけて、とてもいい」と美しく整ったサンドイッチやフルーツなどの写真をアップした。

　假屋崎氏は「プレミアム席の朝食がわりの機内食　ラグジュアリーな感じ　スープもいい　プチプチした食感のオルゾがとてもいいんですよ　食べる順番でキーウィフルーツ　グレープフルーツ　りんご　ちょうどいい量」と大変に気に入った様子。また、「食後にアイスコーヒーに、ナッツにおかきにスィーツ　携帯の画像の整理をしてると、あっという間に新千歳空港　北海道、みなさまだたらどこ行きますか～っ、そして何食べますか～っ」と問いかけた。

　ブログ読者から「スプーンやフォークのセットもANAのマーク入ってるんですね」と驚きの声が届くとともに、「富良野！花畑行かなきゃ」と旅行先のおすすめも届いていた。 

（よろず～ニュース編集部）