華道家・假屋崎省吾氏が11日に更新したブログで、ANAプレミアム席の機内食について「おいしい」と投稿した。



【写真】さすがANAプレミアム席の機内食 めっちゃおいしそうでキレイ

假屋崎氏はブログのタイトルを「新千歳空港までANAのプレミアム席の機内食が美味しい」とし、「お疲れ様です 今日は着物のお見立て会の仕事です 羽田空港からANAプレミアム席で移動 普段は箱に入ってるけど、飛行時間が長いので、お皿に盛り付けられていて、ゆったりとした気分でいただけて、とてもいい」と美しく整ったサンドイッチやフルーツなどの写真をアップした。



假屋崎氏は「プレミアム席の朝食がわりの機内食 ラグジュアリーな感じ スープもいい プチプチした食感のオルゾがとてもいいんですよ 食べる順番でキーウィフルーツ グレープフルーツ りんご ちょうどいい量」と大変に気に入った様子。また、「食後にアイスコーヒーに、ナッツにおかきにスィーツ 携帯の画像の整理をしてると、あっという間に新千歳空港 北海道、みなさまだたらどこ行きますか～っ、そして何食べますか～っ」と問いかけた。



ブログ読者から「スプーンやフォークのセットもANAのマーク入ってるんですね」と驚きの声が届くとともに、「富良野！花畑行かなきゃ」と旅行先のおすすめも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）