

立候補を表明した姓納文彦さん(63) 香川県庁

2026年8月に行われる香川県知事選挙に、無所属で新人の姓納（せのお）文彦さんが12日、立候補を表明しました。

（香川県知事選に立候補表明／姓納文彦さん［63］）

「いわゆる組織票って言われる票で決められたリーダーがこれからの香川県の未来を全て決めていくのではなくて、対話できて透明性のある県政になることをこれからの活動を通して伝えていきたい」

姓納さんは、丸亀市生まれで高松市在住の63歳です。これまで香川を拠点にDJなど音楽活動を行い、IT関連業を営んでいます

知事選で訴えたいこととして、在留外国人が増える中、香川県として受け入れる国や人数の制限を設け、必要な企業・業種に必要な人数だけ受け入れることを挙げています。

また、ITやAIを駆使して中小企業や個人事業主をバックアップすることや、子育て世代に向け出産後すぐに働かなくていい支援制度の導入を目指すとしています。

8月13日告示、30日投開票の香川県知事選には、現職の池田豊人さん（64）が再選を目指して出馬を表明しています。