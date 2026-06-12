4年に一度のサッカーの祭典、ワールドカップが、日本時間の12日未明に開幕しました。3日後に迫った日本の初戦に向け、福岡の街も熱を帯びてきました。

12日に開幕したFIFAワールドカップ2026。史上初となる3か国開催で、出場チームも32から48に増加し、世界の頂点をかけた戦いが繰り広げられます。



日本代表の初戦は3日後。福岡市内のスポーツショップも期待感があふれていました。





■中村安里記者「サッカー日本代表の特設コーナーです。ここ福岡でも、応援準備が着々と進んでいます。」この店では、多くの人に興味を持ってもらおうと、1週間前から関連グッズのコーナーを特設。通常の売り場でも数多くの日本代表グッズを取りそろえています。■サッカー部の大学生「やはり日本代表のユニホームを着て応援したいなと思いました。オランダ戦は、お父さんもサッカーが好きなのでお父さんと見たり、ほかの試合は部活の仲間と一緒に見たりしたいと思います。」

日本の初戦が近づくにつれ、売り上げは伸びていて、アウェー用のユニホームはすでに完売しているということです。



■Alpen FUKUOKA・脇坂正二 店長代務

「電話も毎日のように、毎時間、問い合わせがある。どの選手のユニホームがありますかなどの問い合わせは増えています。今後も勝ち進んでいくことによって、さらに盛り上がっていくと考えられます。」

日本代表の試合日程です。



初戦は日本時間の6月15日午前5時、オランダとの一戦です。過去に準優勝3回と、グループ最大のライバルと言っても過言ではない強豪です。



続く第2戦は6月21日午後1時、FBSで生中継するチュニジアとの一戦です。



そして、3戦目は6月26日午前8時、スウェーデンと対戦し、決勝トーナメント進出を目指します。