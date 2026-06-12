Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、関西ジュニア・西村拓哉が１２日、都内で主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）の初日舞台あいさつに出席し、公開を迎えたことへの思いを語った。

赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」が原作で、２２年のＳｎｏｗ Ｍａｎによる主演作に続く実写映画第２弾。クズでニートな６つ子が繰り広げる予測不能な日常を描く。

本作は、当初１月９日の公開を予定していた。長男・おそ松役の末澤誠也は「ようやくこの日が来てうれしい。自信を持って最高の映画だと言えます。存分に『おそ松』ワールド楽しんで」とアピール。末っ子・トド松役の西村拓哉は「見れば見るほど面白い映画です！」とリピート鑑賞を呼びかけた。

当初予定から約５か月遅れての封切りとなり、メンバーたちは万感の思いを次々と口にした。次男・カラ松役の正門良規は、公開に尽力したキャストやスタッフへの感謝を語り「ここから一段階も二段階もギアを上げて、超ロングランを目指したい。欲を言えば年明け、正月まで行きましょう！」とぶち上げた。

三男・チョロ松役の佐野晶哉は、「新体制のＡぇ！ｇｒｏｕｐの覚悟がこの映画に全て詰まっている。Ａぇ！ｇｒｏｕｐがバカみたいに売れるような、起爆剤になるような映画です」と本作に込めた思いを熱弁した。

四男・一松役の小島健は「本当に、本当にお待たせいたしました。皆様のおかげで本日公開ザンス、ということで、ほっとしているけど、素敵な作品をたくさんの方に知っていただき、笑って泣いていただいきたい。ハンカチ必須です！」と力強く呼びかけていた。