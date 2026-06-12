ワールドカップ開催が目前に迫った5月31日、サッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合がMUFGスタジアム（国立競技場）で行われていた。試合後半、日本代表の小川航基がゴールを決め、1-0で無事に勝利を収めると全サポーターが歓喜した。観客席でブルーのユニフォームに身を包んだこの男もまたその1人、人気アイドルグループ「なにわ男子」のメンバー長尾謙杜（23）である。

【画像】「週刊文春」のカメラがとらえた、元Egirls・稲垣莉生の家からサッカー観戦に向かうなにわ男子・長尾謙杜の姿

試合観戦を終え、熱狂渦巻くサポーターを掻き分けながら事務所の送迎車に乗り込んだ長尾。時を同じくして、ある2人組の女性も試合観戦を終え、スタジアムから出てくる。それぞれでスタジアムを後にした男女だが、向かった先は同じ高級マンションだった。（スクープ写真はこちら）

長尾の次の「試合」はすぐにキックオフ

2021年にデビューしたなにわ男子。今年1月には東京ドーム、京セラドーム大阪で単独ドーム公演を成功させ、記念すべき5周年イヤーを幸先よく走り出した。そんなグループの最年少メンバーとして活躍するのが長尾だ。

「アイドルのイメージが強い長尾ですが、俳優としても高い評価を得ています。幼少期に演技教室に通っていたこともあり、アイドルらしからぬ演技力を発揮。昨年は4本もの映画に出演、今年2月に公開された映画『木挽町のあだ討ち』ではメインキャストとして柄本佑や渡辺謙と肩を並べた」（スポーツ紙記者）



長尾謙杜（事務所HPより）

サッカー好きを公言している長尾は、ワールドカップサッカー日本代表のアウェイユニフォームのビジュアルに起用されたばかり。冒頭の日、日本代表の試合観戦を終えた長尾の次の「試合」はすぐにキックオフとなった――。

都内の高級マンションに入ってからしばらくして、ふたたび姿を現した長尾。その後ろをぴったりマークするように、先ほどの2人組の女性も一緒にマンションから出てきた。呼んでいたタクシーに3人で乗り込み、飲食店とバーをハシゴしたのだった。

長尾と一緒にマンションを出入りし、行動を共にするこの女性たちは一体誰なのか。

「元E-girlsのメンバーで現在インフルエンサーとして活躍する稲垣莉生さん（27）です。長尾さんと稲垣さんが行きつけの港区の会員制バーで2人は知り合って、昨年冬頃から交際に発展しています。もう1人の女性は、同じく元E-girlsで今はK-POPアーティストのバックダンサーをやっている萩尾美聖さん。E-girls時代からこの2人は仲がいいんです」（長尾と稲垣の交際を知る人物）

稲垣は2012年から15年までE-girlsのメンバーとして活動。現在は、アパレルブランドのプロデューサーを始め、YouTuber、モデルと多岐にわたって活躍している。

「グループで紅白歌合戦の舞台にも立っている稲垣ですが、2015年にE-girls再編のタイミングでグループを脱退しました。インフルエンサーとして活動を始めてからは恋多き女性としても知られていて、様々な俳優と浮名を流していた。22年には俳優の中田圭祐との半同棲が週刊誌に報じられています」（芸能記者）

港区の会員制バーの人たちの紹介で…

一方の長尾が「週刊文春」に登場するのは、3年ぶり2度目である。2023年9月、「週刊文春」では元AV女優の三上悠亜をめぐって事務所の先輩である「Kis-My-Ft2」のメンバー千賀健永との三角関係を報じた。

長尾の知人が当時を振り返る。

「三上さんとの一件が記事に出た後、事務所から本人に聴取があり派手に飲み回っていたことが発覚。長尾は事務所のお偉いさんにこっぴどく怒られた。『普通の男の子みたいな生活がしたいなら辞めた方がいい』と言われたと本人はかなり落ち込んでいた。同じグループの西畑大吾さんのスキャンダルが出た直後でしたから、タイミングとしては最悪だった」

一緒に活動するメンバーたちに迷惑をかけた、と事態を重く受け止めた長尾は心を入れ替え、真面目なアイドルとしての生活を誓ったはずだったが、

「心がけは立派だったが半年も持たず、また飲み歩く生活に戻ってしまった。以前と変わらず一緒に飲むのは港区系の人たちや素行が悪いと噂される芸能人ばかり。その界隈で集まる港区の会員制バーの人たちの紹介で長尾は稲垣さんと出会ったんです」（同前）

とはいえ、2人の交際は至って順調だという。長尾が出入りしているこのマンションは、稲垣が住むマンション。長尾はかなり頻繁にこのマンションを訪れている。長尾が試合観戦のため、スタジアムに向かったのも稲垣のマンションからだったのだ。

「ほぼ毎日のように長尾さんは稲垣さんの部屋に入り浸っています。稲垣さんは猫を飼っていて長尾さんもその猫を可愛がっている。2人が会うのは基本的に稲垣さんの家のようです」（前出・2人を知る人物）

事務所に交際や密会の事実を確認すると…

稲垣と交際してからというもの長尾は浮かれている様子だという。別の長尾の知人もこう証言する。

「稲垣さんと、その友人カップルとしょっちゅうWデートしている。長尾は、なにわ男子の一部のメンバーにも交際を伝えるくらいオープンにしていて、隠すつもりはないんだと思います。稲垣さんも稲垣さんで、周囲からは『アイドルと交際すると大変だよ』と反対されていたんですが、聞く耳を持たず。長尾にゾッコンのようです」

そして、冒頭の日、一行がバーから出てきた時刻はすっかり午前3時半を回っていた。そこから2人だけの延長戦へ突入する。萩尾とはその場で別れ、長尾と稲垣は2人で長尾の家に入っていったのだった。

それぞれの所属事務所に交際や密会の事実を確認したが、期日までに回答はなかった。

来月から全国ツアーを予定しているなにわ男子。その前に、寸暇も惜しんで毎日彼女に会に行く長尾の気持ちはまさに、なにわ男子のデビューシングル“初心LOVE”そのものだ。

現在配信中の「週刊文春 電子版」では全19枚のスクープ写真を公開している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）