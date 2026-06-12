フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月11日、自身のインスタグラムを更新。サッカーワールドカップ開幕に向け、トレーニング風景を動画で投稿しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】サッカーワールドカップ開幕に「気持ちも身体も高まってます」トレーニング風景を公開しファン反響「スポーティな美ボディ」



中川さんは「Ready for FIFA World Cup 2026!!!」と綴り動画を投稿。





動画ではトレーニングウェア姿の中川さんが指を鳴らすと、サッカー日本代表のアウェーユニフォーム姿に変身。





トレーニングジムで、様々なトレーニングをこなしていく姿を公開しました。





中川さんはこの動画に「サッカーW杯開幕に向けて気持ちも身体も高まってます 楽しみだーーーっ」と力強く綴っています。





この投稿を見た人たちからは「トレーニング姿 かわいい」「ガンバってるね」「スポーティな美ボディ」「それにしても、お似合いです」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】