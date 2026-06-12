女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが、9日に肺炎のため亡くなった。86歳。所属事務所が発表した。

中村さんは上方歌舞伎の名門成駒屋の2代目中村鴈治郎の長女として生まれ、兄は後の坂田藤十郎という歌舞伎の名門で育った。1962年には俳優勝新太郎さんと結婚。97年に勝さんが下咽頭がんで亡くなるまでの35年間の結婚生活を送った。

天真爛漫で愛すべきキャラクターの中村さんをしのんで、芸能界から次々と追悼の声が上がった。

歌舞伎俳優の片岡愛之助（54）はブログを通じ「一昨日ドラマのヘアメイクさんとお話ししていて、ふと僕が玉緒さん元気かなぁなんて久しぶりに玉緒さんのお話をしたばかりで、虫の知らせかなと。玉緒さんとはお仕事こそご一緒してませんが、よくご飯はご一緒させて頂いてました。淋しい限りで御座います」などとつづった。

歌舞伎俳優の坂東彌十郎（70）もブログを通じ「何年か前共通のお知り合いのお相撲さんの断髪式でご一緒したのが最後になってしまいました。御冥福をお祈り申し上げます」とつづった。

タレント関根勤（72）はTBS系バラエティー番組「さんまのスーパーからくりTV」で中村さんと共演。公式Xを通じ「玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です。玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました。旦那さんの勝新太郎さんをはじめ昭和の名優さん達のエピソードを聞くのが好きでした。とても寂しいです。ご冥福をお祈りいたします」とつづった。

タレントさとう珠緒（53）は自身の名前が中村さんだと明かした。Xで「私の両親は中村玉緒さんのファンで、『珠緒』という名前をつけてくれました。玉緒さんのおかげで、この名前があります」と告白。また、ツーショット写真を添えて「地方ロケで前乗りが遅いと、ホテルの部屋にビールを差し入れてくれたり、いつも優しく、明るく楽しく、太陽のような方でした。本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と思い出をつづり、感謝を伝えた。

親交のあったタレントせんだみつお（78）は日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に電話出演。夫の勝新太郎さんとおしどり夫婦だった一方で、苦労もたくさんあったことを振り返り「勝さんはモテましたからね。いろんな悩みもあったと思います。でもそれを明るく飛ばして。ご自身も芸能人ですけど、芸能人の妻という領域をしっかり守って。みんなを暗くしない、なかなかこういう人は現れないでしょうね、きっと」としみじみ語った。

タレント早見優（59）はブログで「優しい笑顔と温かなお人柄に、たくさんの方が元気をいただいていたことと思います。私自身もお会いするたびに、その明るさに元気をいただいていました。心より感謝の気持ちを込めて、ご冥福をお祈り申し上げます」と感謝をつづった。

作家でタレントの志茂田景樹（86）はXで「同年で親しみを抱ける人だった。ある番組のクイズコーナーで中村さんが黒地に金糸銀糸を使った見事な刺繍のタイツをいただいた。景樹さん、履く？と。ハイと急いで受け取った。他に履ける人はいませんよ、と笑われた。ご冥福をお祈りします」と共演時のエピソードを明かした。