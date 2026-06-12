ABS秋田放送

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調理師や栄養士を目指す秋田市の高校生が、秋田の食材を使ったイタリア料理づくりに挑戦しました。

講師を務めたのは、イタリア出身、あの人気料理研究家です。生徒たちはプロの技を間近で見て料理への理解を深めました。

秋田市の国学館高校で行われた特別授業。

調理科の3年生30人が参加しました。

講師を務めたのは、イタリア出身の料理研究家、フランチェスコ・ベリッシモさんです。

母が大仙市出身で、秋田は何度も訪れていると言います。

ベリッシモさん
「秋田と言えばご飯がおいしい、食材がおいしい、これから可能性がたくさんある。その可能性があなたたち次第ですね」
「こう切るんじゃないよ。こうやって切りますね、見えます。繊維に」

1品目は、イタリアの家庭料理「ブルスケッタ」。

若い人にも人気の一品です。

ベリッシモさん
「イタリア人にとってチーズは発酵食品でお味噌みたいに魂ね。魂。それがないとイタリアンにならない…」

2品目は、秋田の食材をふんだんに使ったイタリア料理の定番、パスタです。

調理師や栄養士を目指して、日々、学びを深めている生徒たち。

プロの技を間近で見て、早速、教えてもらった切り方や炒め方を実践していました。

学生
「味噌、いれたからおいしかったなと思いました。味噌大事だなと思いました」

学生
「やっぱり人に見せるという料理を教えてもらったと思うので、イタリア料理に限らず、いろんな料理に人に見せられるようなパフォーマンスをしながら料理を作っていきたいなと思います」

秋田の食材の魅力にも触れた学生たち。

今後もそれぞれの将来に向けて学びを深めていきます。

※6月12日午後6時15分のABS ners every.でお伝えします