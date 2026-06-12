講師はイタリア出身の人気料理研究家 調理師や栄養士を目指す高校生が秋田の食材でイタリア料理 プロの技を間近で見て理解を深める 秋田
調理師や栄養士を目指す秋田市の高校生が、秋田の食材を使ったイタリア料理づくりに挑戦しました。
講師を務めたのは、イタリア出身、あの人気料理研究家です。生徒たちはプロの技を間近で見て料理への理解を深めました。
秋田市の国学館高校で行われた特別授業。
調理科の3年生30人が参加しました。
講師を務めたのは、イタリア出身の料理研究家、フランチェスコ・ベリッシモさんです。
母が大仙市出身で、秋田は何度も訪れていると言います。
「秋田と言えばご飯がおいしい、食材がおいしい、これから可能性がたくさんある。その可能性があなたたち次第ですね」
「こう切るんじゃないよ。こうやって切りますね、見えます。繊維に」
1品目は、イタリアの家庭料理「ブルスケッタ」。
若い人にも人気の一品です。
ベリッシモさん
「イタリア人にとってチーズは発酵食品でお味噌みたいに魂ね。魂。それがないとイタリアンにならない…」
2品目は、秋田の食材をふんだんに使ったイタリア料理の定番、パスタです。
調理師や栄養士を目指して、日々、学びを深めている生徒たち。
プロの技を間近で見て、早速、教えてもらった切り方や炒め方を実践していました。
学生
「味噌、いれたからおいしかったなと思いました。味噌大事だなと思いました」
学生
「やっぱり人に見せるという料理を教えてもらったと思うので、イタリア料理に限らず、いろんな料理に人に見せられるようなパフォーマンスをしながら料理を作っていきたいなと思います」
秋田の食材の魅力にも触れた学生たち。
今後もそれぞれの将来に向けて学びを深めていきます。
※6月12日午後6時15分のABS ners every.でお伝えします