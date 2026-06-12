調理師や栄養士を目指す秋田市の高校生が、秋田の食材を使ったイタリア料理づくりに挑戦しました。



講師を務めたのは、イタリア出身、あの人気料理研究家です。生徒たちはプロの技を間近で見て料理への理解を深めました。



秋田市の国学館高校で行われた特別授業。



調理科の3年生30人が参加しました。



講師を務めたのは、イタリア出身の料理研究家、フランチェスコ・ベリッシモさんです。



母が大仙市出身で、秋田は何度も訪れていると言います。





ベリッシモさん「秋田と言えばご飯がおいしい、食材がおいしい、これから可能性がたくさんある。その可能性があなたたち次第ですね」「こう切るんじゃないよ。こうやって切りますね、見えます。繊維に」1品目は、イタリアの家庭料理「ブルスケッタ」。若い人にも人気の一品です。ベリッシモさん「イタリア人にとってチーズは発酵食品でお味噌みたいに魂ね。魂。それがないとイタリアンにならない…」2品目は、秋田の食材をふんだんに使ったイタリア料理の定番、パスタです。調理師や栄養士を目指して、日々、学びを深めている生徒たち。プロの技を間近で見て、早速、教えてもらった切り方や炒め方を実践していました。学生「味噌、いれたからおいしかったなと思いました。味噌大事だなと思いました」学生「やっぱり人に見せるという料理を教えてもらったと思うので、イタリア料理に限らず、いろんな料理に人に見せられるようなパフォーマンスをしながら料理を作っていきたいなと思います」秋田の食材の魅力にも触れた学生たち。今後もそれぞれの将来に向けて学びを深めていきます。※6月12日午後6時15分のABS ners every.でお伝えします