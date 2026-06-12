株式会社ウエニ貿易は、腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』から、自動巻き腕時計『TIME CRAFT JAPAN MADE CERAMIC（タイムクラフト ジャパンメイド セラミック）』を6月19日に発売することを発表した。予約は6月12日に開始される。

（関連：【画像】スケルトンダイヤルとシースルーバックを採用、機械式ならではの精緻な動きを楽しめる（詳細画像））

本作はムーブメントから調整・組み立てまでを日本で行う“MADE IN JAPAN”を軸に据えたモデル。心臓部には日本製自動巻きムーブメントCal.82S7を搭載し、約42時間のパワーリザーブを備える。スケルトンダイヤルとシースルーバックを採用し、機械式ならではの精緻な動きを楽しめる設計となっている。

外観は、艶やかな光沢を放つセラミックベゼルを採用。ブルーのセラミックベゼルと白を基調としたストラップによるコントラストが特徴で、青×白のカラーリングが清涼感を演出する。ストラップは表面にレザー、裏面にラバーを組み合わせたハイブリッド仕様とし、上質な質感と汗や水濡れに配慮した実用性を両立した。

ケースは45mm径のステンレススチール製で、レンズにはミネラルガラスを使用。防水性は10気圧となる。展開カラーはブルー（TCJ45PBU-WH）とホワイト（TCJ45PWH-WH）の2種類。価格は52,800円（税込）で、公式オンラインストアおよび全国の時計専門店で販売される。

あわせて、発売を記念したワインディングマシーンプレゼントキャンペーンも実施される。6月19日から8月31日までの期間中に対象商品を購入し、アンケートに回答した購入者全員に、機械式時計を保管できるワインディングマシーンがプレゼントされる。応募期間は6月19日から9月7日までだ。

■製品情報TIME CRAFT JAPAN MADE CERAMIC（タイムクラフト ジャパンメイド セラミック）メーカー：株式会社ウエニ貿易（ANGEL CLOVER）予約開始日：6月12日発売日：6月19日価格：52,800円（税込）／48,000円（税抜）型番：TCJ45PBU-WH（ブルー）、TCJ45PWH-WH（ホワイト）主な仕様：・駆動式：日本製自動巻ムーヴメント（Cal.82S7）・ケース：ステンレススチール・レンズ：ミネラルガラス・ストラップ：レザー&ラバー・防水性：10気圧防水・ケース径：45mm径販売チャネル：公式オンラインストア、全国の時計専門店

（文＝リアルサウンド編集部）