◆陸上日本選手権 第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子５０００メートル予選第１組が行われ、今季好調の早大の山口竣平（３年）が１３分３４秒８２で１位通過した。日本選手権優勝２回の遠藤日向（住友電工）、３０００メートルで日本記録（７分３８秒９８）を持つ森凪也（ホンダ）、千葉大大学院出身の今江勇人（ＧＭＯインターネットグループ）、城西大出身の荻久保寛也（ひらまつ病院）、５月の関東学生対校選手権男子１部５０００メートルを制した中大の岡田開成（３年）が予選通過した。

目の難病の「網膜色素変性症」を抱え、パラ陸上の視覚障害クラス（Ｔ１３）と「二刀流」で走る嶋津雄大（ＧＭＯインターネットグループ）は序盤、積極的に先頭に立ち、レースを引っ張ったが、中盤からポジションを下げ、１９位で予選敗退。今年１月の第１０２回箱根駅伝で優勝のゴールテープを切った青学大の折田壮太（３年）は２０位で予選敗退した。

予選は３組行われ、各組上位６人、計１８人が１４日午後６時５分スタートの決勝に臨む。