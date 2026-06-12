【阪神】立石正広が「７番・三塁」６戦連続の１番から打順変更 ″関西ダービー″初戦 高寺望夢が「１番・中堅」
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）
阪神の立石正広内野手が「７番・左翼」でスタメンに名を連ねた。４日の西武戦から６戦連続で１番に入っていた。
ここまで１番の１０試合を最多に２、５番が１試合ずつ、６番が６試合あった。７番は初となる。直近のソフトバンク３連戦（みずほペイペイ）は９日の初戦にプロ２号を含むマルチ安打。１０日の第２打席でも二塁打を放ったが、それ以降は７打席無安打がつづている。
立石に代わり、高寺望夢外野手が「１番・中堅」に入った。
以下、両チームのスターティングメンバー。
「阪神」
１番・中堅 高寺
２番・二塁 中野
３番・左翼 森下
４番・右翼 佐藤
５番・一塁 大山
６番・ＤＨ 前川
７番・三塁 立石
８番・捕手 坂本
９番・遊撃 熊谷
投手 村上
「オリックス」
１番・三塁 宗
２番・左翼 西川
３番・遊撃 紅林
４番・二塁 太田
５番・中堅 中川
６番・一塁 山中
７番・ＤＨ 杉本
８番・右翼 来田
９番・捕手 若月
投手 ペルドモ