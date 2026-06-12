◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）

阪神の立石正広内野手が「７番・左翼」でスタメンに名を連ねた。４日の西武戦から６戦連続で１番に入っていた。

ここまで１番の１０試合を最多に２、５番が１試合ずつ、６番が６試合あった。７番は初となる。直近のソフトバンク３連戦（みずほペイペイ）は９日の初戦にプロ２号を含むマルチ安打。１０日の第２打席でも二塁打を放ったが、それ以降は７打席無安打がつづている。

立石に代わり、高寺望夢外野手が「１番・中堅」に入った。

以下、両チームのスターティングメンバー。

「阪神」

１番・中堅 高寺

２番・二塁 中野

３番・左翼 森下

４番・右翼 佐藤

５番・一塁 大山

６番・ＤＨ 前川

７番・三塁 立石

８番・捕手 坂本

９番・遊撃 熊谷

投手 村上

「オリックス」

１番・三塁 宗

２番・左翼 西川

３番・遊撃 紅林

４番・二塁 太田

５番・中堅 中川

６番・一塁 山中

７番・ＤＨ 杉本

８番・右翼 来田

９番・捕手 若月

投手 ペルドモ