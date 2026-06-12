女優の中村玉緒さんが９日に肺炎のため８６歳で亡くなったことが１２日、発表された。１９９２年から２０１４年まで放送されたＴＢＳ系「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」で共演したタレントの西村知美がこの日、所属事務所を通してコメントを発表した。

西村は「玉緒さんとは、長年、（明石家）さんまさんの『スーパーからくりテレビ』でご一緒させていただきました。娘が６歳の頃にも、テーマパークのロケで２度お世話になったことがあり、今でも忘れられない思い出です」と振り返った。

「その日は豪雨でしたが、玉緒さんが『私は晴れ女』とおっしゃった通り、カメラが回ると不思議なくらい雨が止み、カットがかかると再び降り出すという、まるで奇跡のような出来事がありました。その時、『生まれながらに天気まで味方につける、特別な力を持たれた方なのだ』と感じたことを覚えています」と回想した。

最後に共演したのは、５年前のＢＳフジ「クイズ！脳ベルＳＨＯＷ」の収録だったという。「玉緒さんの朗らかな笑い声が聞けなくなると思うと、寂しさでいっぱいです。でも、玉緒さんのユニークで温かなエピソードの数々は、これからも多くの人の心の中で語り継がれていくことと思います」とつづり、「心よりお悔やみ申し上げます」と締めくくった。