６月１３日に開幕する函館競馬場。開設１３０周年を記念して、函館競馬場と古川吉洋騎手（４８）＝栗東・フリー＝のコラボ商品「フルキチの心揺さぶるザンギＢＯＸ」が、開催期間中（６月１３日から７月１９日）に発売される。古川吉騎手が１２日にＰＲを行った。数量限定で１箱８５０円（税込み）。発売場所はスタンド２階と指定席エリアのスタンド３階の「Ｔｗｏ Ｄａｙｓ」の２か所となっている。

発売場所を訪れた古川吉騎手は「少しでも函館が盛り上がって、協力できれば僕もうれしいですね」とコメントした。若手ジョッキーの頃から函館に滞在し、街にも思い入れが強いという。「大好きな街です。（皆さんには）競馬を見に来て温泉に入って、おいしいものを食べてもらって。最高じゃないですか。函館を楽しんでほしいですね」。

開幕初日の１３日は函館で６鞍に騎乗し、阪神競馬場に移動。１４日は宝塚記念のシェイクユアハートを含め４鞍に乗る。「日曜日（宝塚記念を）勝ったら売れるね」と笑顔を浮かべた。函館で勢いをつけて、春のグランプリに挑む。