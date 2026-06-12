Aぇ！groupが12日、都内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）初日舞台あいさつに登壇した。

人気漫画の実写映画第2弾。クズ＆ニートな6つ子の奮闘を描く物語。Aぇ！groupの4人と、草間リチャード敬太（30）、関西ジュニアの西村拓哉（23）が、主人公の松野家の6人兄弟を演じた。

映画の情報解禁から約1年。初日を迎えた末澤誠也（31）は「ようやくこの日が来てうれしく思います」、正門良規（29）は「こんなにも待ち遠しい日はなかったです」と感慨に浸り、「超ロングラン12月いっぱいくらいまでやりたいなと。夏休みはもちろん、ハロウィン超えて冬休みも。年明け正月くらいまで行きましょう！」と号令をかけた。佐野晶哉（24）は「新体制のAぇ！groupの覚悟みたいなものも詰まっていると思います！」と力を込めた。

22年にはSnow Man主演で第1弾が公開され、興行収入16・7億円を記録。前作に出演した向井康二（31）が第2弾の今作にも“友情出演”していることがきょう解禁された。向井と末澤の、関西出身者による“新旧おそ松”対決が注目を集めている。末澤は「（向井）康二とお芝居でガッツリっていうのは初めてでした。おそ松同士で共演するのって新鮮でしたし、康二のアドリブがすごかった。めちゃくちゃアドリブ入れ込んでました」と撮影を回想した。 イベントでは大ヒットを願い、Aぇ！groupと西村で「あいうえお作文」を制作。「だ だいすきなみなさんと（西村）」、「い いーっぱい（小島）」、「ひ 人にお勧めしたくなる（佐野）」、「つ つまらない瞬間なんて1個もないよ（正門）」、「と とんでもなく面白い映画になっています（末澤）」とした。

同作は当初は今年1月9日の公開が予定されていたが、諸般の事情により公開が延期。同1月26日に新たな公開日が6月12日に決定したことが発表された。