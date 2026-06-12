新築戸建てに引っ越したら、「町内会費」に加えて“防犯灯代”や“清掃費”の請求が！さすがに年間「2万円」は高すぎないでしょうか…？

町内会費以外に「防犯灯代」や「清掃費」がかかるのは珍しくない

新築戸建てを購入すると、町内会や自治会への加入を案内されることがあります。その際、町内会費だけでなく、防犯灯代や清掃費などを別途請求される場合があります。

防犯灯代とは、夜道を照らす街灯の電気代や交換費用などに使われるお金です。自治体が全額を負担している地域もありますが、住民が一部を負担する地域もあります。

また、清掃費はごみ置き場の管理や地域清掃に関する費用として集められることが一般的です。例えば、ごみネットの交換や清掃道具の購入などに充てられるケースがあります。

これらの費用は、地域の住環境を維持するために必要なお金です。特に新興住宅地では、自治体だけでは対応しきれない部分を住民同士で支えていることもあります。

そのため、町内会費以外の請求があること自体は、必ずしも不自然ではありません。ただし、内容が不透明なまま支払いを求められると、不安を感じるのも当然です。まずは何に使われている費用なのかを確認することが大切です。



年間2万円は高い？ 地域差が大きいため一概にはいえない

年間2万円という金額だけを見ると、高いと感じる人は多いでしょう。しかし、町内会や自治会関連の費用は地域差が大きく、単純に負担の大きさだけで判断するのは難しい部分があります。

例えば、町内会費だけなら年間数千円程度の地域もあります。一方で、防犯灯代や清掃費に加えて、地域イベント費や防災費なども含まれると、年間1万～2万円程度になるケースもあります。

特に戸建て住宅が多い地域では、共有部分の維持管理を住民が負担することがあります。マンション管理費と似た性格の実費負担が、戸建て住宅地では町内会や自治会、住民組織を通じて集められるケースもあります。

また、雪が多い地域では除雪費、海沿いでは防災対策費など、地域特有の支出が発生することもあります。同じ「町内会費」という名前でも、実際の内容はかなり異なります。

ただし、年間2万円を超える場合は、内訳を確認しておくと安心です。特に「毎年同じ金額なのか」「臨時徴収があるのか」などは、事前に把握しておきたいポイントです。

多くの場合、予算書や回覧などで説明がありますが、「環境整備費」「特別負担金」など名目だけではわかりにくいケースもあります。疑問がある場合は、自治会役員や近隣住民に確認すると、過去の防犯灯更新やごみ置き場整備など、背景事情がわかることがあります。



疑問がある場合は、地域の運用を確認しておこう

請求額に疑問を感じた場合は、町内会や自治会への加入条件や、どの費用が実費負担なのかを確認しておきましょう。

一般的に、町内会や自治会への加入は法律上の義務ではありません。一方で、防犯灯の維持やごみ置き場の管理など、地域住民全体で負担している費用が含まれているケースもあります。

そのため、「自治会費」と「共益費」がまとめて請求されている地域もあれば、別々に徴収している地域もあります。

特に戸建て住宅地では、近隣住民との関係が長く続くため、疑問がある場合は、まず地域の運用について確認してみるとよいでしょう。

もし負担が大きいと感じる場合は、自治会費と共益費の区分や高齢者世帯向けの減額制度などがあるかを相談してみるとよいでしょう。



地域の維持費と考えつつ、納得できる形で参加することが大切

新築戸建てに住み始めると、住宅ローンや固定資産税だけでなく、地域に関する費用も発生します。町内会費や防犯灯代、清掃費は、その代表例といえるでしょう。

年間2万円という金額は、地域によっては平均的な範囲である可能性があります。一方で、内容によっては高く感じるケースもあるため、内訳を確認することが重要です。

防犯灯や清掃活動は、地域の安全性や住みやすさにつながります。実際に、街灯が少ない地域では夜道が暗くなり、防犯面に不安を感じる人もいます。また、ごみ置き場の管理が不十分だと、衛生環境の悪化につながることもあります。

そのため、単に「高いから払いたくない」と考えるのではなく、「地域の安全や生活環境を支える費用」という視点で見ることも大切です。そのうえで、費用の使い道に納得できるかを確認し、無理のない形で地域と関わっていくとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー