「祇園うるわし朝まいり」では花見小路通を歩く

盆地特有の厳しい暑さで知られる京都の夏。観光も体力的に厳しくなる日中は、早朝と比べて最大12℃の差があることも…。OMO京都3施設で実施する「早朝暑気払いツアー」では、日中の酷暑や観光地の混雑を避け、比較的涼しく静かな早朝の時間帯に活動することができます。

寺社仏閣にほど近い立地を生かした、泊まるからこそできるディープで清々しい「暑気払い」の体験。夏の朝にしか見られない景色を見たり、伝統的なお勤めを体験したりするチャンスです！



「OMO3京都東寺（おも）by 星野リゾート」の「早朝暑気払いツアー」では、平安京建都以来1200年の歴史を持ち、静かな門前町が広がる東寺エリアで、世界遺産「東寺」で夏にしか見られない蓮の景色を満喫します。

OMOレンジャーとともに、朝の清々しい空気のなか、夏の午前中にしか咲かない蓮と五重塔を見におでかけ。弘法大師空海と蓮のつながりや、寺の歴史についても学べます。

参拝後は、東寺にほど近い「東寺餅」に立ち寄ってお買い物！ 名物の「東寺餅」にぎっしり詰まったあんこは、邪気を祓う赤色の食材として、暑気払いや厄除けの意味を込めて親しまれてきたそう。

また、空海が唐から日本に持ち込んだことが起源とされる茶の文化にちなみ、東寺餅にぴったりな冷たい煎茶もいただきます。蓮の余韻に浸りながら、心と体を整えるひとときを過ごしましょう。



■OMO3京都東寺「東寺蓮見の朝まいり」

期間：2026年6月18日（木）〜8月20日（木）

住所：京都府京都市南区西九条蔵王町 11-6

TEL：050-3134-8095（OMO予約センター）

時間：6時20分〜 ※40分程度

料金：無料

宿泊は別途、1泊1室1万円〜、サービス料込

アクセス：JR京都駅から徒歩約13分、近鉄京都線東寺駅から徒歩約2分

定員：10名



本能寺 本堂

「OMO5京都三条（おも）by 星野リゾート」では、古きよき京都らしさと、新しいもの好きな京都人の一面が垣間見える三条エリアで、静寂に包まれる朝のひとときを体験できます。

本能寺でのお勤め体験（イメージ）

訪れるのは、織田信長が最後を迎えた寺として有名な「本能寺」。ここで朝のお勤めに参加します。合計5回の焼失を経て再建し続けてきた本能寺の朝は、まさに静寂そのもの。読経で心を清めた後は、ツアー参加者限定の特別な御朱印をいただくことができます。

千鳥酢×OMOオリジナルドリンク

お勤めが終わったら、江戸時代創業の老舗「村山造酢」の「千鳥酢」を使用したOMOオリジナルドリンクをどうぞ。お酢のさわやかな酸味は朝のお参り後の体に染み渡り、京都の暑さによる疲労の回復にも一役買ってくれますよ。

■OMO5京都三条「三条寺町朝まいり」

期間：2026年6月18日（木）〜9月18日（金）

住所：京都市中京区河原町通三条上る恵比須町434-1

TEL：050-3134-8095（OMO予約センター）

時間：5時50分〜 ※1時間程度

料金：無料

宿泊は別途、1泊1室１万5000円〜、サービス料込

アクセス：京都市営地下鉄京都市役所前駅 3番出口から徒歩約2分、京阪本線三条京阪駅 7番出口から徒歩約5分

定員：10名



八坂神社

「OMO5京都祇園（おも）by 星野リゾート」の「早朝暑気払いツアー」は、今も芸舞妓が暮らし、花街の文化が色濃く残る祇園エリアでの朝散歩。縁切り縁結びで知られる「安井金毘羅宮」で、夏の暑さや夏バテとの“悪縁”を切り、「八坂神社」では疫病退散と無病息災を祈願します。

このツアーでは、「するがや祇園下里」の夏の定番「ひやしあめ」もいただけます。昔から祇園祭の時期にふるまわれていたという伝統の味。夏バテ予防としても親しまれているドリンクで、麦芽飴と生姜のほどよい甘さが乾いた喉を潤してくれます。



■OMO5京都祇園「祇園うるわし朝まいり」

期間：2026年6月18日（木）〜9月18日（金）

住所：京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側288

TEL：050-3134-8095（OMO予約センター）

時間：6時30分〜 ※1時間程度

料金：無料

宿泊は別途、1泊1室4万円〜、サービス料込

アクセス：京阪電車祇園四条駅から徒歩約6分、京都市営バス祇園バス停から徒歩約1分

定員：15名



早朝まいりのお供として、目からも涼しさを感じられる夏らしいうちわの貸し出しや、塩分補給にぴったりな京あめのプレゼントも。京都の人々が暮らしのなかで愛用している道具たちを手にしてみてくださいね。

涼しい朝のうちに、無料で参加できるツアーをご紹介しました。今年の夏、ぜひ京都で参加してみてください！



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

