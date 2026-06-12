M!LK山中柔太朗、グループ衣装手掛けるきっかけになったSTARTOタレント告白「憧れてやりたいなと思うようになって」
【モデルプレス＝2026/06/12】M!LKの山中柔太朗が、11日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）に出演。グループの衣装担当を目指したきっかけを明かした。
【写真】M!LKメンバー、衣装手掛けたきっかけになった憧れのSTARTOタレント
この日の放送では「NEWS vs M!LKアイドル対決」を実施し、それぞれのおしゃれ番長である増田貴久と山中がクセ強アイテムでコーデを競う「コーデバトル」を開催。増田が「NEWSのライブの衣装とかも10年以上僕がデザインしてやっています」とアピールすると、M!LKの衣装プロデュースやデザインを手掛けている山中は「まっすーさん（増田）さんに憧れて（M!LKの）衣装をやりたいなと思うようになって、それでみんなの衣装を担当するようになった」と告白した。
これを受け、増田は「「M!LKの衣装担当の山中くんがまっすーに影響されて始めたのね？それもっと言っていこう」と口にし、スタジオは大ウケ。すると小山慶一郎も「良い情報だもんね」と同意し、増田も「初めて聞いた」とリアクションしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】M!LKメンバー、衣装手掛けたきっかけになった憧れのSTARTOタレント
◆山中柔太朗、M!LK衣装担当始めたきっかけを明かす
この日の放送では「NEWS vs M!LKアイドル対決」を実施し、それぞれのおしゃれ番長である増田貴久と山中がクセ強アイテムでコーデを競う「コーデバトル」を開催。増田が「NEWSのライブの衣装とかも10年以上僕がデザインしてやっています」とアピールすると、M!LKの衣装プロデュースやデザインを手掛けている山中は「まっすーさん（増田）さんに憧れて（M!LKの）衣装をやりたいなと思うようになって、それでみんなの衣装を担当するようになった」と告白した。
◆増田貴久「それもっと言っていこう」とアピール
これを受け、増田は「「M!LKの衣装担当の山中くんがまっすーに影響されて始めたのね？それもっと言っていこう」と口にし、スタジオは大ウケ。すると小山慶一郎も「良い情報だもんね」と同意し、増田も「初めて聞いた」とリアクションしていた。（modelpress編集部）
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