Prime Video『クロエマ』W主演の杉咲花と多部未華子、しとやかな関係性

海野つなみさんの人気漫画を今泉力哉監督が実写化したPrime Original ドラマ『クロエマ』。W主演を務める杉咲花さんと多部未華子さんは、本作が待望の初共演。お互いの印象から役への息の吹き込み方、そして作品へ込めた深い想いを語っていただきました。

台本にはない今泉監督の独特の世界観がある

Prime Original ドラマシリーズ『クロエマ』（全5話）が、6月12日よりプライム・ビデオにて世界独占配信スタート。今作は、恋人も仕事も家も一度に失った、杉咲花さん演じるエマと、多部未華子さん演じる謎めいた資産家のクロエが主人公。二人が始めた占いの店には、悩みを抱えた相談者たちが訪れ、そして二人は占いを手掛かりに、相談者たちの言葉の奥にある謎を解いていくという、新感覚“占いミステリー”。漫画家・海野つなみさんの同名漫画が原作になっている。

── それぞれ、今作への出演を決めた理由を教えてください。

多部 監督が今泉力哉さんで、共演相手が杉咲さんだと聞いた瞬間に、絶対やりたいと思いました。同時にクロエのキャラクターがすごく魅力的にも感じたし、演じたことがない占いをする役というのも面白いと思ったんです。決め手が3つもあれば、もうやらないわけにはいかないですよね（笑）。

杉咲 『杉咲花の撮休』でご一緒して以来、交流させていただいていた今泉監督に、この作品のなかで一番好きなところをお聞きしたら「温度の低さ」とおっしゃっていて。原作を拝読して、私もそこに魅力を感じていたので、この作品が目指していくべき目的地が見つかったような気がしました。エマとクロエはそこまで仲がいいわけでも、絆が強いわけでもないけれど、隣にいる。白黒つかない人間の複雑な部分を抱え、他人であるということを認識しながら、ゆるく繋がっている関係性がすごくいいなと思いました。

── 初共演でW主演。共演前と後で、お互いのイメージはどのように変わりましたか？

多部 杉咲さんは…ほんわか。

杉咲 ほんわか、していますか…？（笑）

多部 お会いする前は、みなさんが思うようにしっかりお芝居をされる方だという印象がありつつ、ほんわかした方かな？ と思っていたら、そのままでした。ほんわかでしっかりしている人だな、と毎日現場で見て思っていました。

杉咲 ありがとうございます。多部さんとは、私がこの仕事を始めて間もない頃に、一度お芝居のワークショップでご一緒していて。慎み深い、物静かなイメージを勝手に抱いていたんです。でもお芝居が始まるとすごく格好よくて。

多部 ワークショップ、覚えてます。私、何かしてました？（笑）

杉咲 例えば人間以外のものに擬態するというトレーニングをしたときに、私は緊張や恥じらいから、おどおどしてしまっていたのですが、多部さんは果敢にトライされていて。その姿が格好よくて。そして今作の現場でも、快活で、本当に竹を割ったような方なんです。よく笑っていらっしゃる素敵な姿をたくさん目にしました。

── エマとクロエという非常に対照的なキャラクターの、どこを大事にして演じられましたか？

多部 エマからしたらクロエは愛想がなく、「もっと優しい言い方もあるのに」なんて言われるタイプですが、内側では人情もわかっているし、温かさを持った人。そういうギャップが素敵だし、“何もしてくれないけどいてほしい存在”みたいな関係性が回を追うごとに明確になっていく部分も好きで。私なりの解釈ですが、台本には描かれていない今泉監督の空気感や、独特の世界観があって。それをクロエにどう落とし込むか、そしてエマや他の登場人物との会話の中で、それをどう生かしていくかを大切にしました。

杉咲 物語はエマが窮地に追い込まれているところから始まるのですが、エマはそれでも、あっけらかんと「人生詰んだ」と言ってしまえるような人なんです。険しい道のりでもなんとか乗り越えられて、社交性や愛嬌もある。それでいて、人の家の庭先で野宿をしようなんてネジの外れたところもあって（笑）。そんなエマという人物を一人の人間として見てもらうために、現実との距離をどう取っていくのがよいか、そのバランスが難しくて。文字で描かれていた言葉を音にして発することで、どのくらい口語に寄せていくべきかなどを監督と探っていくなかで、原作が持つ温度感を自分なりに理解していく過程が面白かったです。

── 好きなシーンはありますか。

杉咲 エマとクロエが、なにかと小競り合いをするシーンがすごく好き。やり取りが可愛らしくて、クスクス笑っちゃいました。多部私は、エマとシモン（岩瀬洋志）くん、真秀（井之脇海）くんとみんなでいるシーン。全員のキャラが際立っていて面白いです。

── 登場人物たちの、居心地のよさそうな関係性に癒される作品でもありますね。今号のアンアンの特集は「お金の教科書」。最近買ったものや、投資して正解だったことがあれば教えてください。

多部 材料を入れて放っておくだけでおかずや煮込み料理が作れる家電を買いました。自分の時間を割かずに、いかに頼れるか、みたいな家電に敏感です（笑）。

杉咲 私は時計です。自分の年齢にはまだ少し早いかな、というものだったんですが、身につけることでそれに見合った人になっていく、という素敵な言葉をお店の方からいただいて。将来の自分への投資という意味でも、いいお買い物だったかなと思います。

多部 素敵ですね。

杉咲花

すぎさき・はな 1997年10月2日生まれ、東京都出身。ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』や『冬のなんかさ、春のなんかね』、映画『片思い世界』『ミーツ・ザ・ワールド』ほか主演作多数。

多部未華子

たべ・みかこ 1989年1月25日生まれ、東京都出身。2002年に俳優デビュー。ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』や『シャドウワーク』、映画『空に住む』など多くの主演作を持つ。