【1位〜6位】6月13日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】牡羊座 総合運：★★★★★

努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほどうれしいことがあるかも。最高の運気を生かすためにも大切なのは、決して焦らないこと。呼吸を落ち着けて、ひとつひとつの行動を丁寧にしてみてください。



恋愛運

遠慮は無用の1日！「恥ずかしくて…」「困らせてしまうかも…」という理由で言えなかったことや、できなかったことを大胆に行動に移してみましょう！オドオドせず、堂々としていることが運気を生かすポイントです。



金運

お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうなうれしい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。



ラッキーアイテム：ローズクォーツ



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運遠慮は無用の1日！「恥ずかしくて…」「困らせてしまうかも…」という理由で言えなかったことや、できなかったことを大胆に行動に移してみましょう！オドオドせず、堂々としていることが運気を生かすポイントです。金運お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうなうれしい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。ラッキーアイテム：ローズクォーツラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】乙女座 総合運：★★★★★

ごく自然にまわりから「どう思う？」「決めて」と、頼りにされるでしょう。そんなとき、謙遜せずに堂々とその場を仕切っていくと、あなたの魅力がさらに輝きを増す運気です。まわりの話も聞きながら、意見を取りまとめる…という感覚が〇。



恋愛運

恋の相手とたくさんコミュニケーションを取っていると「この時間の使い方は正しいのかな？」と考えてしまうかも。なにが正しいのかを考えず、少し距離をおいてみて。すると、適度なバランスをすぐに見つけられる日です。



金運

今の自分にとって贅沢すぎない物や、衝動買いの銭失いにならない物をきちんと判断できる金運です。｢これは買ってもよさそうだな｣と感じたら、自信を持って。また、将来のためになる勉強や投資にお金を使うのも〇。



ラッキーアイテム：スポーツグッズ



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】牡牛座 総合運：★★★★☆

どんな状況にも希望を見出せそうな日。「無理だ」と思ってきたことでも「こうすればできる」と名案を思いつくかもしれません。誰かの長所や魅力を感じたら、迷わず褒め言葉をかけることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

自分で思っている以上に、表情に魅力が宿る日です。特に輝くのは笑顔。関わる人すべてに笑いかけると、恋の状況がグンと前進するでしょう。真剣に話を聞いたり、心配したりする表情は少しオーバーにするのがオススメ。



金運

なにも考えずに過ごしていると、小さな金額の出費をいくつか重ねてしまうかもしれません。ただ、1日で使っていい金額を頭に入れておけば、大丈夫。無駄遣いを防ぐだけでなく、お金の使い方がさらに上手になる日です。



ラッキーアイテム：キャンドル



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】獅子座 総合運：★★★★☆

無意識のうちに、経験を生かすことができる日です。なにが起きても、冷静に受け止めて的確な判断ができるでしょう。急いで結論を出す必要があることは、ほとんど起こらない運気ですので、じっくり考えればいいのだと思っていてください。



恋愛運

特に意識しなくても、相手の話を上手に盛り上げることができて、キュンとさせてしまう日！あれこれと考えず楽しくおしゃべりをしていれば、運気を生かせます。褒めるときには、やや大げさに。まっすぐに目をあわせるのがポイント。



金運

｢成功している人とつながろう｣と考えて動いていくと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。目上の人や地位や権力がある人、これまで気後れしていた相手にも、自分から近づいてOK！堂々としながらも、敬意を示す態度を。



ラッキーアイテム：マグネット



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】山羊座 総合運：★★★☆☆

今日は、思いがけないピンチを感じるかもしれません。でも、そこで悲観的にならなければ大丈夫。冷静に状況を整理する時間を作ってください。すると、今後の可能性や人間関係を広げる大きなチャンスを発見し、生かすことができます。



恋愛運

恋人が相手なら、思い切り甘いことを言ったり、大胆なボディタッチをしたりすると、魅力がグンとUPする日です！ただ、恋人未満の相手には、慎重に言葉を選んで会話をすること。出会いは、安心感のある人に注目してみて。



金運

一か八かでお金を使うと、思いがけない失敗をするかもしれません。一方、慎重になって一度深呼吸をすれば、なににどこまでお金を使うのが正解かを、冷静に判断できる日。特に投資に関しては、急がないように心がけるといいでしょう。



ラッキーアイテム：タオル



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】魚座 総合運：★★★☆☆

効率的に無駄なく行動できる運気の日です。早く終わらせたいことや、誰にも口出しされずに自分のやり方を貫きたいことに時間を費やすといいでしょう。そして、人のやり方や考えにも口出ししないのが、運気を生かすポイント。



恋愛運

なにげない笑い話や雑談から、なぜかピリピリムードになる可能性がある恋愛運。「謝ってよ」と感じたときには、自分も頑固になっているのだと考えて。早く謝ってしまうか、話を切り上げるのが得策。ゆっくり話すと衝突を避けられそうです。



金運

もっと節約できる方法や、もっと上手に運用できる方法を思いつく金運の日です。ただ、ボーッとしていて、ふと思い浮かぶわけではありません。｢自分の問題点はどこか？｣と、ひとりで考える時間を作ってみるといいでしょう。



ラッキーアイテム：ブックカバー



ラッキーカラー：レモンイエロー