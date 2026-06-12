女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。玉緒さんの夫の勝新太郎さんの“一番弟子”であり、玉緒さんとも親交の深かった俳優の松平健（72）がスポニチ本紙の取材に応じコメントした。

松平は「玉緒さんの逝去に接し、今は深い悲しみでいっぱいです。私に芸能界のレールを敷いて導いてくださった勝新太郎先生の奥様として、デビュー前からあたたかく優しく接していただきました」と玉緒さんに感謝。自身の代表作についても触れ「テレビ時代劇『暴れん坊将軍』では、吉宗の生母お由利の方としてご共演いただきました。その後も、舞台公演で勝先生の当たり役『座頭市』を演じました時などもご一緒させていただきました」と共演を回顧した。

勝さんの死後も親交は続き「勝先生が亡くなられた後も変わらず気にかけて下り、年に一度は私の家族も交えて食事会を設けてくださいました。しばらくお会いしないときでも体調面を労わるお電話をいただいたりと、ほんとうに心優しい方でした。どんなときも笑顔で回りの人を明るくして元気をくださる玉緒さんは、夏生まれにふさわしい大輪のひまわりのような方だと思います」と玉緒さんをしのんだ。

最後に「たくさんの愛情をもってご指導いただきましたこと、この厳しい芸の道を心強く灯していただきましたこと、これからも私の芸道の糧として大切にして参ります。ほんとうに長い間お世話になり、ありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。

玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。歌舞伎界の名門「成駒屋」の出身で、父は二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という芸能一家に育った。1953年に映画デビュー。その後大映に入社し、映画「銭形平次捕物控」シリーズや「赤堂鈴之助」シリーズなどに出演。「ぼんち」などでブルーリボン賞助演女優賞を受賞した。1962年に勝さんと結婚後は、ドラマやバラエティー番組でも親しまれた。

松平は74年に勝新太郎さんの事務所「勝プロダクション」に弟子入り。勝さんの付き人として勝さんの身の回りの世話をしながら、芝居や役者としての心構えや学んだ。妻である玉緒さんとの親交も深く、25年には一部報道で松平が玉緒さんが入居する老人ホームをお見舞いに訪れたことが報じられた。