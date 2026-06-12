お中元のシーズンを控え、秋田市の百貨店では特設会場がオープンしました。



贈る相手に合わせて選べる多彩な商品がそろっています。



西武秋田店では、12日からお中元ギフトの特設会場が設けられました。



今年は「買って納得、役に立つ」をテーマに、約1,000点を取りそろえています。



今年の一押しは、これから本格化する夏の暑さを和らげるかき氷やアイスクリームなど、涼しさを感じられる商品です。





近年は家族や自分へのご褒美に購入する人も多く、日々の暮らしに役立つ商品の需要も高まっています。「サクランボとかアイスクリームとか、あとビール、夏に喜んでもらえるお中元を選びました」「今年はビールを2家族に」「娘夫婦とそのお父さんお母さんのところ2人だから飲んでくれればいいな」ギフトセンター長 會田健太郎さん「ご自宅需要に応えるお買い得商品まで今年はしっかりと戦える品ぞろえが整っております」会場には、自宅で楽しめるごちそうも多く並んでいます。中でも、時短調理ですぐに食べられる商品が好まれる傾向で、自分用に購入する人も多いといいます。感謝の気持ちを形にするお中元。西武秋田店の特設会場は、来月末まで開かれています。※6月12日午後6時15分のABS ners every.でお伝えします