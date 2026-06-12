福本伸行作品の関連グッズを販売するフェア「アカギSOGA 福本ワールドZAWAZAWA FES」が、6月12日より通販サイト「竹書房STORE」および「eeoStore池袋本店」にて開催される。

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本フェアは、麻雀ゲーム『雀魂-じゃんたま-』にて6月17日より開催される『アカギ』復刻コラボを記念したもの。「アカギ×雀魂」初のコラボグッズの予約受注販売や、新刊『老境博徒伝 SOGA』4巻発売記念の限定セットグッズ販売などが実施される。

「アカギ×雀魂」コラボグッズは、6月12日から7月12日の期間、竹書房STOREにてオンライン受注販売を実施。あわせて6月29日から7月9日には、eeoStore池袋本店での店頭受注販売と、商品サンプルの展示も行われる。

ラインナップには、雀士として描かれたアカギと鷲巣のジオラマアクリルスタンド（全2種）、アカギ27回忌で発売された「欠片」キーホルダーの「アカギ×雀魂」バージョン（全3種）、「契約雀士」として描かれたアカギの雀魂イラストを使用した万能ケース、「復刻コラボ2026」メインビジュアルTシャツ、復刻記念で特別に描かれたイラストを使用した額縁入りのアクリルアートが揃う。

eeoStore池袋本店にて、「アカギ×雀魂」コラボグッズを税込3,000円以上受注した来店客には、特典として「アカギ死神の呪縛ホログラムステッカー」が1会計につき1枚贈呈される。なお、特典はクレジットカード決済での受注に限られる。

また、6月12日発売の新刊コミックス『老境博徒伝 SOGA』4巻の発売を記念し、竹書房STORE公式サイトにて3つの限定セットグッズが販売される。ラインナップは「老境博徒伝 SOGAセット」「鷲巣麻雀セット」『天』の赤木と天をモチーフにした「『天』グッズセット」の3種。フェア期間中に購入した者には、各セットごとに異なる柄のポストカードが特典として進呈される。

あわせて、新刊『老境博徒伝 SOGA』4巻の帯に添付された応募券による読者プレゼントも実施。抽選で計32名に福本ワールドグッズが贈られる。応募締切は8月31日消印有効。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）