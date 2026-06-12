ポムポムプリン×「ELLE」がコラボ！ マリンボーダースタイルのグッズを銀座三越で展開
サンリオ人気キャラクターの“ポムポムプリン”とフランスで誕生したライフスタイルブランド「ELLE」がコラボレーションした商品が、6月17日（水）から、東京・銀座三越で開催される「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET 〜 Chocolate lovers 〜」で発売される。
【写真】おでかけ姿のポムポムプリンもかわいい〜！ コラボアイテム一覧
■ポムポムプリンがパリへおでかけ
今回発売されるのは、ポムポムプリンがパリへおでかけするストーリーを背景に、「ELLE」が提案するマリニエール（マリンボーダー）スタイルを取り入れ、フレンチ・シックな世界観を表現した限定アイテム。
ラインナップには、ポムポムプリンがおしゃれに着飾った「マスコット」をはじめ、日常使いできる「ダイカットステッカー」や「エナージェルボールペン」、「セットクリアファイル」など、ここでしか出会えない特別なグッズが並ぶ。
なお、本コラボ商品は、6月17日（水）より銀座三越 新館7階 催物会場にて開催されるポップアップイベント「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET 〜 Chocolate lovers 〜」を皮切りに販売をスタートし、関連催事でも順次展開予定だ。
【写真】おでかけ姿のポムポムプリンもかわいい〜！ コラボアイテム一覧
■ポムポムプリンがパリへおでかけ
今回発売されるのは、ポムポムプリンがパリへおでかけするストーリーを背景に、「ELLE」が提案するマリニエール（マリンボーダー）スタイルを取り入れ、フレンチ・シックな世界観を表現した限定アイテム。
なお、本コラボ商品は、6月17日（水）より銀座三越 新館7階 催物会場にて開催されるポップアップイベント「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET 〜 Chocolate lovers 〜」を皮切りに販売をスタートし、関連催事でも順次展開予定だ。